Oroscopo Branko domani 27 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

L’ambiente in cui ti muovi favorisce nuove amicizie che promettono molto. Problemi di salute che hanno a che fare con carenze nelle vostre abitudini alimentari. Con un po’ di buon senso arriverete a conclusioni che ora vi sembrano ovvie, ma che fino ad ora avevi trascurato. Migliorerà le tue prestazioni professionali. Sembri freddo e distante con il tuo partner e anche con il resto delle persone intorno a te. Analizza lentamente il motivo di questo atteggiamento, forse hai bisogno di più tempo per te stesso.

Tendi a ignorare punti di vista diversi dal tuo e questo ti priva di una grande quantità di possibilità. Devi essere più aperto ai contributi esterni. La tua salute recupera a poco a poco dopo l’urto che hai attraversato, inizi a sentirti abbastanza forte per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le illusioni che avevi in ​​relazione a una persona che ti piace sono attenuate, almeno per il momento. Tuttavia, non dovresti perdere ogni speranza

Acquario

Se sei in forma puoi avere il successo sportivo alla tua portata. In caso contrario, cogli l’occasione per fare qualche esercizio in modo moderato, senza sforzi improvvisi. La tua preoccupazione per la tua situazione lavorativa può portarti a una forte discussione oggi con qualcuno molto vicino. Cerca di concludere il confronto in distensione. Non rifiutare offerte di divertimento senza pensarci prima, ti conviene evadere un po’, anche se sei stanco. Inoltre, puoi incontrare persone molto interessanti.

Pesci

Buona giornata dal punto di vista economico. I vantaggi saranno maggiori di quanto ti aspettassi e appariranno anche nuove possibilità di business che ti attireranno. È soprattutto nel vostro interesse agire con molta discrezione ed esortare coloro che collaborano con voi a farlo allo stesso modo. Avrai difficoltà a giudicare adeguatamente i problemi che ti vengono presentati, perché sono accompagnati da interferenze. Lascia passare un po’ di tempo.