Oroscopo Branko domani 27 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questo mese di maggio, e ancor di più nella sua seconda metà, è stato caratterizzato da un gran numero di tensioni tra i pianeti, e allo stesso tempo questo si traduce in difficoltà e sassi sul vostro cammino, anche se non toglie il buono fortuna che ricevi sempre.accompagna. Ma devi avere pazienza perché oggi tutto tenderà ad andare a ritroso o a bloccarsi.

Vergine

Un influsso favorevole di Venere potrebbe portarvi un amore inaspettato che cambierà la vostra vita o in altri casi parleremmo di una storia d’amore focosa e fugace. Qualunque sia l’esperienza che ti porta, oggi le questioni di cuore minacceranno di portarti fuori dal tuo consueto autocontrollo e dalla tua grande capacità di concentrazione sul lavoro.

Bilancia

Oggi il tuo innato desiderio di pace e armonia sarà minacciato da disaccordi o addirittura tensioni nel campo del tuo lavoro, e anche se queste tensioni non ti riguardano direttamente, possono renderti teso o destabilizzare. In ogni caso, la seconda metà della giornata sarà molto più positiva, in gran parte grazie al tuo intervento.

Scorpione

Non ti arrendi mai ai tuoi obiettivi e ai tuoi sogni, non importa quanto grandi o potenti possano essere gli ostacoli, e questa sarà una delle riflessioni più importanti che farai oggi, e cioè che non ti sei ancora ripreso da un fallimento o una crisi e stai già provando altre strade. Alla fine i tuoi sforzi saranno premiati.