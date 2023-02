Oroscopo Branko domani 28 febbraio 2023, le previsioni al TOP

Ariete

Sarà il momento ideale per avviare progetti, prendere decisioni e continuare a muoversi continuamente. D’altra parte, dovrai sentirti libero di fare ciò che vuoi, ma non diventare troppo egocentrico perché dipenderai anche dal resto del mondo.

Toro

Sei una persona paziente per natura, ma oggi la fretta potrebbe generare uno stato di confusione. D’altra parte, dovrai trascorrere alcuni momenti da solo per riflettere e riposare. Yoga e meditazione ti aiuteranno a ricaricare le batterie.

Gemelli

Si aprirà la gamma di opzioni. Altre persone ti offriranno nuove prospettive e, sebbene possano sorgere scontri tra le tue opinioni e gli altri, lo scambio di idee ti arricchirà molto. Usa la tua simpatia ed eloquenza per stabilire buoni contatti.

Cancro

Ora le pressioni esterne ti costringono ad aumentare il tuo profilo e diventare più competitivo. Non sarai disposto a prendere ordini, il che può farti entrare in conflitto con le persone in autorità, quindi faresti meglio a lavorare in modo indipendente.

Leone

Il tuo livello di energia fisica e mentale aumenterà. Sarà un’ottima giornata per fare sport, viaggiare e per “buttarsi nell’avventura”. Avrai successo nelle tue imprese perché sarai accompagnato da un’alta dose di fiducia. Un nuovo percorso si aprirà davanti a voi.

Vergine

Condurrai alcune questioni in modo confidenziale per evitare l’opposizione di altre persone. Le tue emozioni saranno intense anche se non sarà ancora il momento giusto per esprimerle. Cogli l’occasione per indagare il tuo vero desiderio e scoprire la tua motivazione nascosta.

Bilancia

Se stai pensando di creare una nuova società, l’opzione migliore sarà una persona di un’altra regione o legata al campo accademico. Se siete in coppia, vi consiglio di farle sapere quanto la amate e quanto è importante per voi.

Scorpione

Il tuo livello di lavoro si intensificherà e dovrai organizzare il tuo programma per evitare complicazioni. Inoltre, dovresti iscriverti a una palestra o correre per liberare l’energia in eccesso, ma evitare grandi sforzi e movimenti improvvisi.

Sagittario

Nuove avventure stanno arrivando rinnovando l’orizzonte sentimentale. L’amore adotterà un tono multicolore, attirando a voi varie opportunità di conquista. Avrai l’opportunità di incontrare la persona giusta al momento giusto se ti lasci guidare dal tuo intuito.

Capricorno

Preferirai rimanere nella tua sfera intima e cercare l’affetto di coloro che ti sono più vicini. Aprirai il cassetto dei ricordi e ristabilirai il contatto con persone che non vedi da molto tempo, specialmente qualcuno che vive all’estero.

Acquario

Sarai molto irrequieto, curioso e sarai interessato a tutto ciò che ti stimola intellettualmente. Inoltre, ti sembrerà di incontrare persone di culture diverse. Ma fai attenzione a non essere brusco quando comunichi, né cerchi di convincere gli altri a pensare allo stesso modo.

Pesci

Avrete voglia di concedervi qualche assaggio, ma non esagerate perché siete inclini allo spreco. Se percepisci di essere pagato meno di quanto meriti, è giunto il momento di rimanere fermo e rivendicare ciò che ti appartiene veramente.