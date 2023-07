Oroscopo Branko domani 28 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ti preoccupi troppo per una questione che ha meno rilevanza di quello che gli stai dando. Cerca di prendere le distanze per vedere le cose più chiaramente. Il cammino della saggezza è pieno di sofferenza, non puoi lasciarti vincere dalla prima difficoltà che si presenta sul tuo cammino. Le stelle sono con te. La priorità ora è armonizzare la tua vita professionale con quella privata, perché la prima rischia già di occupare troppo spazio nel tuo panorama vitale.

Capricorno

Qualcuno si fiderà di te oggi in modo inaspettato ma sincero. Custodisci con zelo le tue confidenze e coltiva un’amicizia che può procurarti molti vantaggi. Precisamente, la sincerità fa della tua personalità una calamita che attrae le persone che cercano qualcuno di cui fidarsi. Non abbandonare quella qualità, ti porterà molti benefici. Lasciati sedurre da un piano che ti darà molte soddisfazioni e dimentica per un giorno tutte le catene che ti legano per tutta la settimana. Ti aiuterà ad andare avanti.

Acquario

Non ti conviene abbassare la guardia in ambito professionistico, la concorrenza è in agguato e la minima disattenzione può metterti in seria difficoltà. Visita inaspettata di un parente. La perseveranza di un corteggiatore inizia a stancarti, è giunto il momento per te di chiarirgli le cose, non puoi più continuare a giocare. Una persona di cui ti fidi ti spingerà a fare cose che da solo non avresti mai nemmeno valutato. Non te ne pentirai, i risultati saranno sorprendenti.

Pesci

La tua relazione sentimentale ti sta prendendo più di quanto ti dà. Se non riesci a cambiare rotta, finirai per rompere nonostante l’amore che provi per il tuo partner. Dedichi troppo tempo ad un’attività legata al tempo libero, tanto da condizionare il tuo stesso lavoro, sottraendogli molte ore. Pensaci bene se vale la pena continuare così. Sta diventando sempre più difficile essere soli. Che ti spinge in più di un’occasione a cercare aziende che non ti si addicono o che non ti portano proprio niente.