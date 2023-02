Oroscopo Branko domani 3 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 3 febbraio Leone

Avrai una giornata favorevole in materia di lavoro, ma difficile in termini di amore e vita intima, dove ti accadrà qualcosa di molto doloroso e inaspettato. Può succedere qualcosa di brutto a una delle persone che ami di più nella sua salute o in un altro ambito della vita, ma tu sarai lì per aiutarla e forse salvarla.

Oroscopo Branko 3 febbraio Vergine

Oggi sentirai più intensamente un conflitto che è abituale in te, uno scontro tra il tuo sincero desiderio di sacrificio e di servizio agli altri o nel tuo lavoro, e allo stesso tempo il tuo bisogno di ricompensa e riconoscimento, da mettere al posto che tu meriti, che spesso reprimi, ma che in realtà c’è.

Oroscopo Branko 3 febbraio Bilancia

Il tuo sforzo costante per far emergere il lato buono delle persone, appianare gli spigoli e promuovere la concordia oggi può esaurirti mentalmente o fisicamente, anche se è solo temporaneo. Oggi ti sentirai un po’ più debole o avrai un umore più basso del solito, ma devi solo riposarti un po’ e dimenticare i tuoi problemi.

Oroscopo Branko 3 febbraio Scorpione

Il tuo carattere diffidente e sospettoso può farti vedere giganti pericolosi oggi dove ci sono solo mulini a vento, da un granello di polvere puoi fare un pallone da calcio. A volte la tua sfiducia ti aiuterà a uscire da grandi pericoli, ma oggi non è così e il tuo atteggiamento ti porterà solo guai inutili.