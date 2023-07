Oroscopo Branko domani 31 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Cattive notizie in campo sentimentale, alcune delle vostre aspirazioni con una persona vengono rimosse dalla comparsa di una terza persona. Dovrà aspettare. La tua tendenza a guardare il lato negativo delle cose a volte ti mette in guardia contro alcune minacce, ma devi moderare i tuoi impulsi pessimistici, non sono giustificati. Non devi sentirti compromesso da tutte le offerte che ricevi, l’importante è che tu abbia cura dei tuoi interessi. Avrai maggiori e migliori opportunità.

Capricorno

Non minimizzare il disagio che subisci. È meglio che ti scrolli di dosso la tua pigrizia e ti metti nelle mani di un esperto, per evitare mali ben maggiori. La giornata si concluderà con momenti di alta tensione sessuale per i quali potresti non essere preparato. Se non hai voglia di arrivare a quegli estremi, non esitare a fermarti. Giorno incline alle avventure, sia con il tuo partner, sia con un conoscente con il quale puoi iniziare un’amicizia molto soddisfacente.

Acquario

La difficoltà oggi sarà saper scegliere quale delle opportunità che ti si presentano è la più opportuna. Prenditi tutto il tempo che ti serve per pensarci. Rivedere costantemente la tua vita alla ricerca degli errori che ti hanno portato alla tua situazione attuale non è la ricetta migliore per fermarla definitivamente. Non negare il supporto morale a una persona che ne ha bisogno in questo momento. Prenditi del tempo per dedicarlo e in questo modo farai durare per sempre la tua amicizia.

Pesci

I problemi che stai incontrando diventeranno, nel tempo, lezioni preziose che ti aiuteranno a consolidarti come persona. Non disperare o essere impaziente nella tua carriera professionale. Il successo più sicuro e soddisfacente è quello che si ottiene passo dopo passo e senza fretta. Nonostante non ne abbiate più bisogno, mantenete certe abitudini che in passato vi hanno aiutato, ma che ora dovreste abbandonare il prima possibile.