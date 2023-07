Oroscopo Branko domani 4 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Potresti dover cedere un po’ per convincere la persona che ami a venire da te. Se mantieni richieste troppo rigide, la relazione potrebbe non prosperare. La cosa migliore ora è non improvvisare, ma seguire con precisione i piani che avevi elaborato. L’unico modo per raggiungere il successo è non deviare. I giochi in amore possono darti molte soddisfazioni, ma purché quei giochi siano di tuo gradimento. Se vengono imposti, otterrai solo l’effetto opposto.

Capricorno

Tutto ciò che ha a che fare con l’organizzazione delle cose avrà ottime prospettive per te oggi. Abbi cura di seguire le tue istruzioni fino al cuore. Ci sono finalmente alcuni cambiamenti che attendevi da tempo, anche se alla fine le cose potrebbero non essere come ti aspettavi. Dovrai reagire. Il percorso su cui ti guida il tuo istinto è ora il più appropriato, nonostante tutti i segnali dicano che stai andando nella direzione opposta. Il tempo ti darà ragione.

Acquario

Le questioni materiali perdono importanza ai tuoi occhi e concentri i tuoi desideri sullo spirituale. L’amore che è appena nato in te influisce molto su questo. Tuttavia, devi prendere alcune decisioni il prima possibile, non puoi aspettare che ti vengano date o perderai il controllo della situazione e questo può danneggiare notevolmente i tuoi interessi. Oggi convincerai le persone di cui hai bisogno a portare avanti i progetti in cui ti sei cacciato in questi giorni. Il supporto ti lancerà ad alta velocità.

Pesci

Il denaro e l’amicizia saranno oggi valori antagonisti. Assicurati che entrambi non si mescolino e non chiedano soldi a un amico, ma non prestarli neanche. Quindi passerai una notte tranquilla. Gli atteggiamenti egoistici delle persone che ami davvero ti sconcertano e ti pongono nel dilemma di doverti arrabbiare o continuare a sopportare cose insopportabili. Chi prima ti sosteneva ora mantiene una certa distanza, mentre chi ti ha sempre criticato ti asseconda. È motivo di riflessione.