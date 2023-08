Oroscopo Branko domani 5 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Prima di eseguire un’importante procedura in cui sei immerso, scopri i requisiti di cui hai bisogno. In questo modo eviterai di perdere troppo tempo. Fai tutti gli sforzi che sono in tuo potere affinché oggi sia diverso dagli altri, devi rompere con la routine in modo che il tuo spirito non crolli. Però costruire castelli in aria è pericoloso, bisogna avere i piedi per terra perché questo non è il momento di sognare ad occhi aperti. Sii realistico e difendi ciò che hai ottenuto.

Se sei single, il tuo cambio di stile ti sta favorendo molto e con esso ti avvicinerai a una persona che ti piace. Cogli l’attimo per dispiegare il tuo fascino. Tuttavia, hai ancora molto da fare affinché i tuoi punti deboli smettano di esserlo. Analizzate bene i vostri difetti e attaccateli frontalmente e senza inutili concessioni. Sei così innamorato che riesci a credere a tutto ciò che ti dice il tuo partner, e potrebbe non essere tutto vero. Senza rompere il fascino, metti un po’ di attenzione.

Acquario

Nelle tue proposte professionali troverai il rifiuto di qualcuno di importante, ma devi fidarti delle tue scommesse e possibilità. Non tirarti indietro. C’è sempre una soluzione per ogni problema. Il segreto del successo è saperlo trovare prima che il problema peggiori o si moltiplichi. Agilità. Oggi ti occuperai di questioni di natura sociale o politica. Il tuo senso di ribellione ti spinge ad esprimere le tue opinioni, ma guarda bene chi ti ascolta.

Pesci

Scommetti su cose pratiche, anche se non sono così appariscenti. In amore, piccoli flirt trasformano uno spazio normalmente serio in un luogo di giochi. La vita ti pone di fronte a un problema importante, che non sai come affrontare. Non lasciarti trasportare dalla disperazione, l’uscita è davanti a te. Giornata consigliata per lo studio e la lettura. La tua capacità di comprensione e memoria sarà al massimo. Preoccupati di trovare l’ambiente più adatto.