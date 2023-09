Oroscopo Branko domani 6 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ora è molto importante che tu riacquisti fiducia in te stesso e ciò accada stando molto attento alle decisioni che prendi. Non vuoi troppi rischi. Le medicine alternative e la salute in generale oggi catturano tutta la tua attenzione. Avrai anche l’opportunità di avanzare molto nel campo degli studi. I guadagni economici arriveranno in un breve lasso di tempo, ma come azienda porteranno con sé la tendenza ad una spesa eccessiva e incontrollata. Rifletti su questo.

Capricorno

Giorni molto propizi per avanzare in campo professionale ed economico. Le procedure o la firma dei contratti sono accelerate, il che in futuro ti darà molta sicurezza. Stai attraversando un momento importante di trasformazione della vita che ti renderà in pochissimo tempo una persona diversa. Lungo la strada puoi rimanere con alcuni amici. Il vostro benessere e quello di chi vi circonda, ma soprattutto la stabilità economica sono ora le vostre principali preoccupazioni. Ecco perché passi così tanto tempo al lavoro.

Acquario

Anche se ciò significa mettere in discussione i propri approcci, è molto importante ora che ascolti le proposte degli altri, che ti apra a diverse opzioni. Devi liberarti dall’obsoleto, rinnovarti e fare una pulizia profonda dentro. Tutto ciò non vale più la pena, non fa altro che ostacolarti e fermarti. Non accontentarti di meno di quello che meriti e poniti obiettivi ambiziosi perché hai la possibilità di realizzare tutto ciò che ti sei prefissato con poco sforzo.

Pesci

La tua mente è molto attiva e quell’energia ti spinge alla curiosità. Sarà un motore che ti lancerà in terreni sconosciuti che potranno offrirti opportunità. Finora hai vissuto molto felice di ciò che hai, ma comincia a risvegliarsi in te la voglia di riuscire e di perseguire degli obiettivi. Inizia la corsa per il tuo futuro. Aumenta la possibilità di intraprendere un lungo viaggio che ti separerà per un po’ dalle persone che ami. Ti sentirai un po’ solo, ma imparerai molte cose.