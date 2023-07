Oroscopo Branko domani 7 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

A causa di una posizione dissonante di Marte oggi sarà una giornata difficile per molti, invece, nel vostro caso sarà il contrario e saprete anche approfittare dei problemi, delle tensioni o dei conflitti dei vostri avversari o nemici. In ogni caso, oggi avrai una giornata fruttuosa sul lavoro e felice nella tua vita intima.

Vergine

Una posizione dissonante di Luna e Marte ti renderà più radicale, esigente e perfezionista di quanto tu non sia già, anche se ciò non significa che avrai una brutta giornata, in realtà le cose andranno come desideri e dovrai affrontare con successo ai problemi, ma oggi sarà molto difficile trattare con te. Grande attività.

Bilancia

Sei un grande amante della pace e dell’armonia, ma oggi avrai un momento molto difficile perché Marte, il pianeta che induce la guerra, sarà dissonante e anche se ti sforzerai di appianare le tensioni e appianare le asperità, trovarsi in molte situazioni tese o spiacevoli. Tuttavia, alla fine riuscirai a farla franca.

Scorpione

Oggi Marte, uno dei vostri governanti, sarà dissonante e questo vi farà tirare fuori il vostro lato più audace sia sul lavoro che nella vita intima. Sei attratto dal pericolo e dai il massimo nelle situazioni più difficili, quindi oggi sarà per te un giorno di trionfo. La tensione non ti altera, a volte sarebbe l’ambiente in cui ti muovi meglio.