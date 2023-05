Oroscopo Branko domani 7 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La giornata non sarà così piacevole e piacevole come ti aspettavi perché dovrai aiutare una persona cara bisognosa, emotivamente o materialmente, o anche entrambe. Il tuo grande cuore ti impedirà di abbandonare un amico o un familiare che sta attraversando un periodo difficile. Ma non caricarti di problemi, devi riposare di più.

Capricorno

Sarà difficile per te riposare, o almeno fare quello che vuoi, potresti dover portare a casa parte del tuo lavoro, o se necessario fare altri tipi di lavoro a casa che ti impediranno di disconnetterti e di poter rilassati o concediti di più il tempo libero o quella pausa dovrà essere ritardata un po’. Non sarà comunque una giornata negativa.

Acquario

Questo è uno dei segni più sognanti e lungimiranti, e questo si materializzerà soprattutto oggi. La tua mente lavorerà a mille all’ora e sarai così ispirato e intuitivo oltre che aperto e comunicativo. Oggi emanerà da te un’energia speciale che gli altri percepiranno facilmente. sorprese positive.

Pesci

A volte problemi, complicazioni o sacrifici entrano nella nostra vita senza che noi possiamo fare nulla, ma quando te li chiedi tu stesso o vai nella tana del leone quando potevi evitarlo allora non puoi dare la colpa al destino, e qualcosa del genere lo farà capitare a te oggi. Devi pensare di più a te stesso e controllare quel Don Chisciotte che hai dentro.