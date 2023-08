Oroscopo Branko domani 8 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Lo abbiamo già detto ieri, per voi stanno arrivando bei tempi, qualche successo o grande gioia in campo personale, ma è possibile che questo successo non sia così consolidato o consolidato come dovrebbe essere, o come vorreste. Conviene che la prudenza si mescoli alla gioia, non fidarti troppo delle apparenze, ti conviene andare per gradi.

Toro

Tutto indica che sei in un grande momento, sia nel lavoro e negli affari materiali che nel campo personale, ma è probabile che questo sia qualcosa di più apparente che reale, o nel tuo caso, che sprechi o sprechi questo eccellente momento . Non dovresti ancora iniziare a saltare dalla gioia, non dovresti abbassare la guardia.

Gemelli

È un giorno ideale per tornare al lavoro, perché oggi il lavoro sarà il protagonista della tua giornata, se sei in vacanza penserai ai tuoi problemi di lavoro e penserai a nuovi progetti, e se, al contrario, oggi è il tuo vai al lavoro, svolgerai un’attività insolita. Sarà anche una giornata ideale se devi fare un viaggio.

Cancro

Oggi vi imbatterete in gioie o riconoscimenti importanti, qualcosa di molto bello sta arrivando per voi nel corso di questi giorni e non importa se siete in vacanza o al solito lavoro per questo. L’importante è che prima della fine della settimana la vita ti porti un’ottima sorpresa che ti toglierà il disagio interiore.