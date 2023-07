Oroscopo Branko domani 8 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Sarai attratto da una persona la cui qualità principale è la vitalità e la sincerità. Se riesci ad avvicinarti senza fare troppo rumore, avrai delle opzioni. Le opportunità nel campo dell’amore sono oggi limitate al campo sessuale, potresti ritrovarti con una relazione di questo tipo che non avrà molto futuro. Non tutte le cose hanno l’importanza che tu dai loro, prendi la vita con un po’ più di gioia, il tuo spirito ti ringrazierà.

Capricorno

Una persona che hai sempre considerato con rispetto e da una certa distanza, ti fisserà gli occhi e ti prenderà sotto la sua protezione. Non deluderlo e lavorare. Le idee spettacolari non sono sempre le più appropriate. A volte, a seconda delle circostanze, le ricette più semplici funzionano molto meglio. Bisogna puntare con decisione sulle abitudini comportamentali più benefiche per la salute, soprattutto per quanto riguarda l’esercizio fisico settimanale.

Acquario

Non puoi lasciarti sfuggire le opportunità che ti vengono presentate ora, anche se ciò significa un po’ di lavoro in più. Gli sforzi saranno ripagati in futuro. Stai molto attento con le persone che sembrano essere ciò che non sono nemmeno lontanamente, possono avere un’influenza molto negativa sulla tua vita adesso. Scava più a fondo prima di fidarti. Ora sei al massimo livello in termini di sviluppo intellettuale, approfitta di questo momento per sviluppare i tuoi principali progetti personali.

Pesci

L’onestà ora deve essere il tuo valore principale, non buttare via tutto il tuo prestigio per una manciata di spiccioli. Non rifiutare un invito per uscire la sera. Anche se sembra che la tua vita sia sostanzialmente cambiata, sostanzialmente tutto rimane uguale per quanto riguarda le linee di base. Stai bene, non preoccuparti. La sicurezza con cui affronti i tuoi problemi è gran parte delle tue possibilità di vittoria, non lasciare che i dubbi ti facciano tornare indietro anche solo di un passo. Devi vincere.