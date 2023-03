Oroscopo Branko domani 8 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 8 marzo Leone

Oggi la pazienza o la serenità non saranno tra le tue virtù. In realtà le cose andranno bene per te e tutto andrà come desideri, anche se forse con più fatica o tensione rispetto a questi giorni fa, ma con il tuo atteggiamento dispotico ed esigente puoi fare del male a chi ti circonda, quando in realtà è non necessario perché tutto andrà bene.

Oroscopo Branko 8 marzo Vergine

Chiedi molto di più a te stesso di quanto puoi dare, sia al lavoro che in molti altri ambiti della vita, e poi cadi in tutti i tipi di depressioni e bassi perché non riesci a vivere fino all’altissimo livello che ti eri prefissato per te. Oggi puoi cadere in una di queste crisi, anche se il fattore scatenante sarà la vita amorosa.

Oroscopo Branko 8 marzo Bilancia

Vi aspetta una giornata di grande attività, sia che l’aveste programmata sia che si presenti inaspettata, favorevole a viaggi di ogni genere, ma anche alle relazioni e alle comunicazioni, ottima per il lavoro e le faccende mondane. Inoltre, a differenza di altre volte, oggi sarai più vivace e ottimista del solito.

Oroscopo Branko 8 marzo Scorpione

L’influsso di Saturno sarà, da oggi, più favorevole e costruttivo per voi, vi aiuterà a incanalare bene i vostri sforzi e ad armonizzare maggiormente, o meglio, la vostra testa con il vostro cuore. Ma devi stare attento alle invidie, ai tradimenti e ai nemici che si annidano alle tue spalle, la fortuna ti accompagna, ma non rilassarti troppo.