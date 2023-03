Oroscopo Branko domani 9 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 9 marzo Ariete

L’atmosfera al lavoro si fa dura e tutti guardano tutti gli altri con sospetto. I cambiamenti vengono indovinati e nessuno vuole essere danneggiato, quindi prova a fare lo stesso. Uno dei tuoi vecchi amici ti deluderà profondamente oggi. Anche se sospettavi da tempo che fosse cambiato, oggi te lo certificherà senza dubbio. È quasi sempre consigliabile fermarsi al momento giusto, e oggi sarà proprio per te. Se esageri, puoi improvvisamente passare da una situazione molto piacevole a un disastro totale.

Oroscopo Branko 9 marzo Toro

Ottima opportunità di imparare in campo artistico. La tua sensibilità è molto affinata e vedrai cose che prima non eri in grado di capire. Ti divertirai molto. Evita i confronti con il tuo partner oggi, perché puoi iniziare con una cosa sciocca e finire in una lite monumentale di cui presto entrambi vi pentirete. Nonostante la situazione del rapporto non sia ancora per niente buona, nei prossimi giorni migliorerà un po’ e farà nascere un po’ della vecchia tranquillità potendo riprendersi.

Oroscopo Branko 9 marzo Gemelli

A volte dovresti stare un po’ più attento con gli amici che ti fai. Non tutti coloro che si rivolgono a te in tono lusinghiero sono un buon candidato per godere del tuo favore. Se quello che ti preoccupa è l’aspetto finanziario, non temere troppo. Fai quel tanto che basta per assicurarti un minimo iniziale, senza indebitarti eccessivamente, e il resto verrà da sé. Il pezzo mancante nel tuo puzzle sentimentale apparirà improvvisamente oggi. Sarà un momento decisivo per te, anche se inizialmente fai fatica a riconoscerlo o ti fa male.

Oroscopo Branko 9 marzo Cancro

Il tuo senso della bellezza sta diventando un’ossessione. Non finisci di vederti allo specchio come vorresti e questo può complicare la tua esistenza. Attenzione alle depressioni. La mancanza di interesse per le cose che saranno il tuo lavoro oggi ti porterà a commettere errori. Cerca di concentrarti e recuperare gradualmente il ritmo della vita che ti viene quasi sempre negato il lunedì. Non dovresti idealizzare il tuo partner. Cerca di vedere le cose come sono realmente, capisci il loro modo di essere, i loro punti di forza e di debolezza, o potresti presto rimanere inutilmente deluso.