Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi troverai modi intelligenti per affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi ti circonda. Avrai una maggiore energia mentale e un forte desiderio di libertà. Concediti questo e concediti una pausa. Troverai anche le parole giuste per parlare di argomenti sensibili con il tuo partner. Parla liberamente di ciò che è veramente importante per te, specialmente per quanto riguarda la tua vita familiare. Al lavoro, dovrai concentrarti sui dettagli chiave. Senza nemmeno saperlo, seminerai a favore della tua reputazione.

Toro

Ti stai rendendo conto degli errori del passato e dovrai fidarti di qualcuno. Non fermarti. Avrai più fiducia da parte di coloro che ti circondano per essere in grado di testare le tue teorie. Non limitarti a difendere la tua posizione, sarebbe meglio cercare di raggiungere un compromesso che potrebbe causare una bomba. Sei abbastanza intelligente da essere in grado di ottenere ciò che vuoi e rendere felice il tuo partner. Stai facendo la cosa giusta tornando al passato per fare il punto delle cose. Ma non perdere tempo in sensi di colpa senza senso.

Gemelli

Oggi sarai incline ad avere una visione completa del tuo io interiore e questo ti permetterà di incanalare la tua energia in modo costruttivo. Hai meno energia fisica in questo momento, ma sarà temporanea. Hai raggiunto un momento chiave in cui sei acutamente consapevole delle possibilità future nella tua vita amorosa. Non astenerti dal condurre una revisione approfondita. Non dovrai fare alcuno sforzo particolare per abbracciare felicemente il cambiamento. Una risposta tanto attesa attraverserà il tuo cammino.

Cancro

Oggi avrai una maggiore disponibilità a prestare maggiore attenzione agli altri e questo ti porterà fortuna. Dovresti praticare più sport per incanalare la tua energia in eccesso. È tempo di iniziare un nuovo percorso con il tuo partner o di riconsiderare l’ideale che stai cercando. Avrai le risposte alle domande fondamentali. Se sei single, non fidarti dei modi lusinghieri e artificiali di certe persone, meriti di meglio. Potresti anche dover affrontare una restrizione legale. Non cercare di aggirarlo.

Leone

Avrete l’entusiasmo necessario, ma continuerete a lasciare le cose incompiute fino all’ultimo minuto. Le conversazioni che hai oggi ti porteranno la pace interiore. Cerca di non avere così tanto interesse nel cercare di aiutare gli altri. Se sei single, dai un’occhiata critica. Dovresti analizzare dove stai fallendo. Stai pensando di più alle tue ambizioni di carriera e a come pianificare la tua esecuzione in modo più efficiente. Potresti iniziare un flirt con un capo o una figura autoritaria. È nelle tue mani andare o non oltre.

Vergine

Oggi potrebbe esserci una forte infatuazione per qualcuno che è molto diverso da te. Potresti provenire da un altro paese o avere una cultura diversa. Allo stesso modo, sentirai una forte attrazione per argomenti filosofici e questioni relative alla politica, alla religione e alle questioni razziali. Se avete un partner, pianificate il vostro tempo libero insieme. Dovete fare di più insieme per riaccendere la fiamma. Hai la tendenza a semplificare la tua vita quotidiana, ma hai bisogno della magia per emergere in casa.

Bilancia

Oggi potresti ricevere molte chiamate, che saranno un passo avanti. Non esitate a negoziare e ad entrare nei dettagli caso per caso. Rischi di stressarti per certe cose che incontri lungo la strada. Calmati e attieniti alle tue priorità. Il tuo partner potrebbe improvvisamente diventare esigente. Non sarà solo per infastidirti! Non lascerà dubbi su quanto ha bisogno di te. I tuoi poteri di seduzione sono in pieno svolgimento. Puoi vedere i tuoi fallimenti abbastanza chiaramente e migliorerai le tue possibilità. Le tensioni intorno a voi stanno scomparendo e l’atmosfera sta diventando sempre più armoniosa.

Scorpione

Oggi è il momento di risolvere le questioni in sospeso e prendere decisioni che non possono più aspettare. Sei pronto! Hai un disperato bisogno di una vacanza e di un po ‘di tempo per riflettere. Fate una passeggiata in campagna e ricaricate le batterie. Inoltre, sarai attratto dai piaceri di Eros. Non cercare di soffocare i tuoi istinti o te ne pentiresti. Niente è fermo nel tuo modo di vivere. Cerca di non prendere le battute come attacchi personali. Se sei troppo sulla difensiva, fermerai le cose buone che ti accadranno!

Sagittario

Le buone notizie si profilano all’orizzonte e questo non farà che aumentare la tua fiducia. L’armonia ritorna nella sfera della tua vita amorosa. Sfruttalo al massimo per trascorrere più tempo con il tuo partner o qualcuno che hai nel mirino. Sul posto di lavoro, sarai disposto a lavorare sui progetti più complessi e sarai molto efficace. Ti troverai istintivamente attratto da persone amanti della pace. Nuovi incontri stanno prendendo forma.

Capricorno

Dovresti stare attento agli schemi rischiosi e / o dubbi. Non farti distrarre dalle sciocchezze, hai bisogno di spazio per analizzare le cose. Fai attenzione a non essere troppo audace perché potresti andare troppo lontano. Vedrai le cose in modo diverso se sarai più sensibile in ciò che pensi e in ciò che dici. Le cose si stanno muovendo troppo velocemente! Sei di umore beffardo e ti diverti maliziosamente a sottolineare gli errori degli altri. Un consiglio, non esagerare o potresti pentirtene.

Acquario

Il tuo crescente ottimismo ti sta aiutando a vedere il lato positivo delle cose. Devi assicurarti di non diventare troppo te stesso. Il tuo approccio creativo si accentua nella tua vita amorosa e apre nuovi orizzonti. Sta a te andare per la felicità, poiché è la tua portata. Chiude la porta al mondo esterno e alle sue interferenze. Al lavoro, potresti dover prendere una decisione radicale e forse rischiare di sembrare più duro di quello che sei.

Pesci

Ultimamente avete fissato l’asticella molto in alto. Dovresti fare affidamento solo su te stesso per raggiungere i tuoi obiettivi e riuscirai a superare un ostacolo. Le tue recenti abitudini alimentari ti hanno sconvolto e devi correggerle. Le banalità della vita quotidiana saranno fuori luogo con la tua vita amorosa. Questo è il momento di fuggire e fuggire insieme. Oppure, se sei single, immergiti in un ambiente diverso. È qui che ti aspetta la fortuna. Ti senti demotivato e gli effetti del superlavoro si sono accumulati. Evita complicazioni inutili.