Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

I cambiamenti nei tuoi schemi di lavoro ti stanno portando fortuna. Sei sostenuto dal calore delle relazioni con i tuoi colleghi. Sarete indispensabili e lo sapete. State attraversando una buona fase economica. Concentrati sui tuoi account e piani. Ariete, i desideri repressi possono renderti triste. Rischi di congelarti di fronte a relazioni strette che dovrebbero essere positive.

Toro

Oggi ascolterai genitori, capi, insegnanti e / o figure autoritarie del tuo passato che potresti non aver visto per un po ‘. Tieni presente che la tua testardaggine incontrerà resistenza. Non perderti in discussioni inutili, fai qualcosa. Rinfresca le tue idee, ti sentirai meglio. Non caricarti dei cambiamenti che tu stesso avrai causato nella tua vita amorosa. Questa fase sarà seguita da un’altra in cui puoi vivere ciò che ti aspetti. Toro, sii paziente e sviluppa la tua comprensione.

Gemelli

Questo è un giorno in cui sarai bravo a finire documenti scolastici e manoscritti o studiare e ricercare qualsiasi cosa. Giocare con le parole non ti aiuterà a sembrare convincente. Se puoi essere più diplomatico e diretto, Gemelli, sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficiente. Avrai la capacità e l’abilità di esprimere i tuoi sentimenti con grande integrità. Gli incontri saranno davvero buoni per te. È il giorno perfetto per pianificare una cena per due e creare l’atmosfera perfetta.

Cancro

Oggi sarai più calmo e tollerante del solito e le persone intorno a te ne saranno felici. Saprai come mettere le critiche che sono state fatte in prospettiva. Il fatto che tu sappia come applicarli sarà un trampolino di lancio per il tuo potenziale e ti spingerà in avanti. La tua efficienza significa che eccellerai nel tuo lavoro. Cancro, essere consapevoli delle cose passate ti permetterà di ricominciare con il piede giusto nella tua vita amorosa. Impara dai tuoi errori e concentrati sul presente.

Leone

Vuoi piacere e potresti innamorarti di qualcosa di bello. Gioielli, un’opera d’arte… L’unico problema sarà scegliere. Sarai creativo e ispirato a trovare modi per semplificarti la vita. Oggi cerca di mettere le persone al loro posto. Potresti aver intenzione di rendere ufficiale la tua relazione dopo averla stabilita su solide basi. Leone, hai in mente grandi cose per il futuro. Questo periodo ti spingerà a pianificare con il tuo partner e progettare la tua vita insieme.

Vergine

Il tuo lato allegro e ottimista ti spingerà a partecipare attivamente alla tua vita sociale. Non sarai felice solo di essere uno spettatore. Tutto ciò che ti motiva ha a che fare con altre persone e come puoi essere utile a loro. Le riunioni di famiglia o le riunioni con gli amici sarebbero un buon modo per aiutarti a ricaricare psicologicamente le batterie e alleviare lo stress. Chi ti circonda potrebbe essere sorpreso dalle tue reazioni. Vergine, cerca di esprimere chiaramente le tue idee e controlla di esserti davvero fatto capire.

Bilancia

Oggi altri sentiranno molto chiaramente il vostro ottimismo. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. Ti senti pieno di energia che ti spinge a fare qualcosa di costruttivo. Dai l’esempio senza forzare gli altri. Bilancia, le tue idee innovative sono buone. Non esitate a discuterne con chi vi circonda per cercare di renderli realtà. Puoi aspettarti alcuni momenti speciali con il tuo partner. Se sei single e non insensibile alle questioni di cuore, la fortuna è dalla tua parte, quindi fai del tuo meglio.

Scorpione

Sembra che tu stia spegnendo. Non dubitare di te stesso e cedere al bisogno di riposare. In questo modo, avrai maggiori possibilità di ricominciare. Scorpione, devi prendere il toro per le corna quando si tratta delle tue finanze. Pensa alle spese future e pianifica. L’amore oggi è come una lotta interiore. Cerca di dare un senso alle cose, prima che questa lotta si trasformi in una discussione senza senso. Devi lavorare sulle tue incertezze personali.

Sagittario

Alcuni di voi riceveranno buone notizie. Quindi apri la posta senza preoccuparti. Sagittario, il tuo buon umore sarà il tuo vantaggio chiave oggi. In pubblico sarai come un pesce nell’acqua. Non accettare le cose così facilmente. Ti sentirai meglio se fai uno sforzo con te stesso. Rallenta. Arriveranno nuove idee che arricchiranno la tua percezione dell’amore e aumenteranno i tuoi bisogni emotivi. Gioca, ti aiuterà a trasmettere il tuo messaggio al tuo partner. Il tuo ingegno ti tornerà utile.

Capricorno

Oggi l’atmosfera calma che avrai sarà utile per conversazioni serie. Concentrati su ciò che conta davvero. Evita dibattiti accesi che prosciugheranno solo le tue energie. Puoi farlo, Capricorno, non aver paura, pensa alle cose con calma. È necessario concentrarsi sui dettagli legali se si desidera evitare preoccupazioni per gli anni a venire. Le stelle accentuano la tua tolleranza per ammorbidire i bordi della tua vita emotiva. Il tuo senso di valore è in armonia con le tue relazioni con gli altri. Una grande decisione sta arrivando.

Acquario

Stai acquisendo una prospettiva più ampia del mondo e, di conseguenza, troverai difficile sopportare persone di mentalità ristretta. Acquario, hai il dono di evitare complicazioni e mostrare i tuoi valori con più fermezza, senza menare il cespuglio. Concentrati sulla stabilità nelle tue connessioni di lavoro e sulla fiducia. Le cose devono essere consolidate. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner. Non preoccuparti troppo, sta a te trovare i giusti confini. Prima che improvvisi desideri di indipendenza si risveglino in te che possono essere preoccupanti.

Pesci

Oggi puoi evitare alcuni errori ascoltando i consigli degli altri, rimanere aperto a ciò che hanno da dire. Non lasciare che le altre persone e i loro problemi ti occupino tutto il tuo tempo, pensa prima di essere coinvolto. Fai del tuo meglio per cercare di chiarire le tue relazioni per evitare malintesi nelle prossime settimane. Oggi troverete difficile sopprimere i vostri sentimenti d’amore. Questo è il modo migliore per rafforzare la relazione con il tuo partner. Pesci, la tua audacia è di buon auspicio.