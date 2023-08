Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 21 al 27 agosto 2023: i segni al TOP

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Branko: Il tuo carisma è in crescita questa settimana, attirando l’attenzione di coloro che ti circondano. Questo potrebbe essere un momento adatto per presentare nuove idee o cercare collaborazioni. Tuttavia, non perdere di vista la tua autenticità.

Paolo Fox: Le questioni finanziarie potrebbero richiedere una maggiore attenzione. Cerca di essere prudente nelle spese e considera di pianificare per il futuro. In amore, la comprensione reciproca è essenziale per evitare conflitti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Branko: Concentrati sul rafforzamento delle tue relazioni sociali e affettive. Le amicizie potrebbero rivelarsi importanti risorse in questo periodo. Non temere di esprimere i tuoi sentimenti e le tue intenzioni.

Paolo Fox: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare sfide che richiedono pazienza e dedizione. Mantieni un atteggiamento positivo e cerca soluzioni innovative. Nel complesso, questo è un periodo di crescita personale e sviluppo interiore.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Branko: Le tue abilità di comunicazione sono al loro massimo splendore questa settimana. Usa questa capacità per risolvere eventuali incomprensioni o per esprimere le tue idee in modo efficace. Le opportunità di viaggio potrebbero presentarsi: valuta attentamente.

Paolo Fox: In amore, è il momento di nutrire la tua relazione con attenzione e dedizione. Lavora sulla fiducia reciproca e trova modi per rafforzare il legame. Sul fronte finanziario, evita rischi eccessivi e pianifica per il futuro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Branko: Questo potrebbe essere un periodo di riflessione e introspezione. Fai un passo indietro per valutare le tue priorità e obiettivi a lungo termine. Non temere di apportare cambiamenti necessari per il tuo benessere.

Paolo Fox: Le relazioni interpersonali sono al centro dell’attenzione. Sii aperto al dialogo e cerca di comprendere le diverse prospettive. Sul fronte lavorativo, potrebbe essere il momento di cercare nuove opportunità o di ampliare le tue competenze.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Branko: La tua energia è in crescita e potresti sentirsi spinto a intraprendere nuove avventure. Sfrutta questa fase per esplorare nuove idee e sperimentare. Tuttavia, mantieni una certa cautela nelle decisioni importanti.

Paolo Fox: Sul fronte amoroso, la comunicazione è la chiave per evitare malintesi. Sii sincero riguardo ai tuoi sentimenti e ascolta attentamente il tuo partner. Sul piano personale, prenditi del tempo per rilassarti e rigenerarti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Branko: Potresti affrontare sfide sul fronte lavorativo, ma la tua determinazione ti porterà avanti. Mantieni la tua visione a lungo termine e fai le mosse necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. Il supporto familiare sarà prezioso.

Paolo Fox: Questa è un’ottima settimana per concentrarti sulla tua salute e il benessere generale. Fai scelte consapevoli riguardo alla tua dieta e all’esercizio fisico. Sul piano emotivo, ricorda di concederti momenti di gioia e relax.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Branko: La creatività è il tuo punto di forza in questo periodo. Trova modi innovativi per affrontare le sfide e per esprimere te stesso. Lavora su progetti che ti appassionano e che riflettono la tua individualità.

Paolo Fox: Sul fronte affettivo, potresti sentirsi più sensibile del solito. Comunicare apertamente i tuoi sentimenti aiuterà a evitare fraintendimenti. Sul piano sociale, fai spazio per le attività che ti ispirano e ti arricchiscono.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Branko: Questa settimana potrebbe portare un senso di chiarezza e direzione. Prenditi del tempo per riflettere sui tuoi obiettivi e le tue aspirazioni. Le opportunità finanziarie potrebbero manifestarsi: valuta attentamente.

Paolo Fox: Sul fronte lavorativo, mantieni la tua dedizione e la tua disciplina. I risultati dei tuoi sforzi saranno visibili nel tempo. In amore, ricorda l’importanza della comunicazione aperta e della comprensione reciproca.