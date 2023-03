Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend sabato e domenica 18 e 19 marzo 2023

Ariete

Questo è un ottimo momento per voi per ripensare la vostra scala di valori, ed essere ispirati dal Buddha potrebbe essere di grande aiuto. Anche se non hai previsto un maggior beneficio economico o un reddito extra riceverai piacevoli sorprese. Il tuo lavoro inizierà ad essere meglio pagato.

Toro

Sarai privo di pregiudizi e sarai incoraggiato a percorrere il tuo cammino con maggiore indipendenza. Presta attenzione ai tuoi nuovi interessi senza trascurare le persone che ami. Ricorda che in questa vita c’è spazio per tutto se usi la creatività. Prendi Buddha come riferimento.

Gemelli

Una fase giungerà al termine e sarete disposti a dire addio a certi problemi del passato. Seguite l’esempio del Buddha per alleggerire i fardelli e chiudere i cicli. Prepara il terreno per il bene che la vita porta. Voltate pagina!

Cancro

Sarai incoraggiato a frequentare persone di diversi circoli sociali e a rinnovare i tuoi collegamenti. Incontri e attività con gli amici saranno all’ordine del giorno e aumenteranno la possibilità di reinventarsi. Lasciati ispirare dal Buddha e sii più solidale con la tua comunità.

Leone

Cercherai di ottenere una maggiore indipendenza nell’area professionale ed economica. Buddha ti aiuterà a riconoscere le opportunità che sorgono lungo la strada perché sono uniche e non si ripeteranno. Inizia proponendo un nuovo schema di lavoro.

Vergine

Sarà un buon momento per realizzare iniziative in altre regioni o con stranieri. Le strade si apriranno e la vita vi mostrerà il suo volto più generoso. Lasciati ispirare dal Buddha e stabilisci obiettivi che coinvolgono il cambiamento e l’innovazione. Appariranno nuovi benefattori.

Bilancia

Può sorgere una proposta di tipo sessuale inaspettato in cui avrai innovazione, varietà e adrenalina garantite. Questo è il momento per te di tagliare le dipendenze emotive. Lasciati ispirare dal Buddha e inizia a sentirti più libero nelle sfere intime.

Scorpione

Sentirai un desiderio di cambiamento nel regno delle relazioni. Prendere le distanze può aiutarti a rivalutare se le persone con cui ti leghi sono davvero positive per te. Chiedi al Buddha di darti la saggezza per scegliere un’azienda che ti permetta di crescere.

Sagittario

Alcune sorprese potrebbero sorgere oggi nel campo del lavoro. Applica la saggezza del Buddha e cogli gli eventi imprevisti come un’opportunità per esercitare distacco e tolleranza. Fare un po ‘di attività fisica ti aiuterà a canalizzare l’energia e ventilare te stesso.

Capricorno

Attraverserai un momento di rinnovamento e di grande ispirazione creativa. Non fingere che le cose vadano perfettamente all’istante e rispetta i tuoi tempi senza esercitare pressioni o richieste personali. Prendi l’esempio del Buddha e sii più paziente con te stesso.

Acquario

I tuoi cari saranno un po ‘imprevedibili e noterai che una serie di cambiamenti si innescano nella tua sfera familiare. Per liberarvi dai vecchi fantasmi sarà importante che applichiate la serenità e il distacco che il Buddha proclama.

Pesci

Applica la saggezza del Buddha per aprire la tua mente e, invece di chiuderti nei tuoi pensieri, prova a dialogare. Prima di trarre conclusioni, ascolta tutti i punti di vista. Lo scambio aumenterà la tua energia vitale e ti darà la forza per affrontare i tempi a venire.

Applica la saggezza del Buddha per aprire la tua mente e, invece di chiuderti nei tuoi pensieri, prova a dialogare. Prima di trarre conclusioni, ascolta tutti i punti di vista. Lo scambio aumenterà la tua energia vitale e ti darà la forza per affrontare i tempi a venire.