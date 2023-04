Oroscopo Branko mese di Maggio 2023, previsioni per Bilancia

Questo mese, la situazione è ancora complicata, ma potete stare tranquilli, il 16 con la partenza di Giove dall’Ariete, non siete più assaliti da dubbi e certezze. Al contrario, le dissonanze che provengono dal cancro sono ancora attive. Hai difficoltà a fidarti di te stesso. Le tue difficoltà innate nel prendere una decisione sono amplificate. Di fronte al primo ostacolo, si tende ad annegare in un bicchiere d’acqua! Per evitare di essere fatto a pezzi, puoi contare sulle energie che provengono da Gemelli e Leone. Ti aiutano a capire che hai più risorse di quanto pensi. Come farti conoscere persone che hanno il potere di aiutarti.

Bilancia: prospettive d’amore per maggio 2023

Bilancia: Sebbene il DNA di Giove sia benefico, ha creato una certa tensione durante la sua permanenza in Ariete. La sua partenza ripristina la calma e trovi il tuo incoraggiamento. Ignorando le lamentele sul cancro, puoi iniziare bene. Come incontrare persone diverse dalle tue abitudini.

Bilancia: se sei in coppia per maggio 2023

Bilancia: la partenza di Giove allevia i conflitti. D’altra parte, gli impulsi in Cancro suscitano vecchie lamentele. Se vuoi far uscire la tua relazione da questa spirale infernale, cambia idea. Come fare una piccola fuga in coppia.

Bilancia: se sei single per maggio 2023

Bilancia: Questo mese gli incontri sono nell’appuntamento. D’altra parte, affinché le cose vadano oltre, dovrai aspettare giorni più favorevoli. A meno che tu non trovi fascino in una vita amorosa piena di calma e romanticismo.

Bilancia: carriera / finanza per maggio 2023

Bilancia: Fino a 20 anni la tua capacità di prendere decisioni porta il piombo nell’ala. Ahimè, se dubiti troppo, ciò che hai intrapreso fallirà! Libbra! Anche se non è nella tua natura, prendi coraggio con entrambe le mani e prendi una decisione. E non importa se è buono o cattivo. In questo modo, uscirai dal pantano e vedrai più chiaramente. Dal punto di vista finanziario, se hai bisogno di un po ‘più di capitale del solito, è alla fine del mese che puoi ottenerlo, ma a condizione che tu sia pragmatico.

Bilancia: i consigli per maggio 2023

Bilancia: per evitare di attraversare un’area di turbolenza, accetta questa routine che mina il tuo umore. Come mantenere un contatto regolare con una relazione frizzante.