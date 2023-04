Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 7 maggio 2023, le previsioni complete

L’oroscopo settimanale di Branko è un appuntamento fisso per tutti coloro che sono alla ricerca di una guida astrologica per la loro settimana. Questa settimana, dal 1 al 7 maggio 2023, Branko ci offre le sue previsioni complete per ogni segno zodiacale.

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Se sei un Ariete, questa settimana sarai molto concentrato sulla tua carriera e sui tuoi obiettivi professionali. Potresti trovarti a lavorare più duramente del solito, ma vedrai i risultati del tuo impegno. In amore, potresti essere tentato di prendere una decisione impulsiva, ma è importante che tu prenda il tempo di pensare alle conseguenze delle tue azioni.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Per i Toro, questa settimana sarà una settimana di riflessione e di introspezione. Potresti sentirti insicuro riguardo al tuo futuro e ai tuoi obiettivi, ma è importante che tu abbia fiducia in te stesso e che tu segua il tuo istinto. In amore, potresti trovare conforto nella tua metà e nel vostro legame.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

I Gemelli saranno molto attivi e pieni di energia questa settimana. Sarai pronto ad affrontare ogni sfida e a prendere decisioni importanti. In amore, potresti essere tentato di esplorare nuove opportunità, ma è importante che tu mantenga un equilibrio e che tu non perda di vista ciò che è veramente importante per te.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Per i Cancro, questa settimana sarà una settimana di emozioni intense. Potresti trovarti a confrontarti con dei sentimenti che non hai mai affrontato prima, ma è importante che tu abbia il coraggio di affrontarli e di superarli. In amore, potresti trovare conforto nella tua metà e nel vostro legame.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Se sei un Leone, questa settimana sarai al centro dell’attenzione. Sarai molto ambizioso e pronto a fare tutto ciò che è necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, potresti trovare conforto nella tua metà e nel vostro legame.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)