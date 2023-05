Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 maggio 2023, le previsioni complete

Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con l’oroscopo di Branko! Questa settimana, dal 12 al 18 maggio 2023, l’astrologo più famoso d’Italia ci svelerà le previsioni per tutti i segni zodiacali. Prendete appunti e scoprite cosa vi riserva il futuro!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inizia una settimana molto positiva per voi, cari Ariete. Siete pieni di energia e voglia di fare, pronti ad affrontare ogni sfida con grinta e determinazione. Grazie alla vostra sicurezza e alla vostra intraprendenza, riuscirete a portare a termine un progetto che da tempo vi sta a cuore. Sul fronte amoroso, invece, cercate di essere più aperti e disponibili nei confronti del partner, per evitare fraintendimenti e incomprensioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana il vostro istinto vi guiderà verso scelte giuste e azioni efficaci, cari Toro. Vi sentirete molto sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, e questo vi darà la forza di affrontare le sfide che si presenteranno sul vostro cammino. Sul fronte amoroso, invece, cercate di non essere troppo possessivi e di concedere al partner lo spazio di cui ha bisogno. La comprensione reciproca è la chiave per una relazione duratura e felice.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana i vostri talenti saranno valorizzati e apprezzati, cari Gemelli. Avrete l’opportunità di dimostrare le vostre capacità in ambito lavorativo, e questo vi darà molta soddisfazione. Sul fronte amoroso, invece, cercate di non essere troppo razionali e di ascoltare di più il vostro cuore. Spesso le emozioni sono più importanti della logica, e questo vale anche per le relazioni sentimentali.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana dovrete fare i conti con qualche ostacolo, cari Cancro. Non disperate, però, perché la vostra tenacia e la vostra determinazione vi aiuteranno a superare ogni difficoltà. Sul fronte amoroso, invece, cercate di non essere troppo gelosi e di non fare scenate inutili. La fiducia reciproca è la base di una relazione sana e felice, e voi sapete quanto sia importante per voi.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa settimana sarete molto creativi e inventivi, cari Leone. Avrete idee brillanti e originali, e sarete in grado di trovare soluzioni innovative a problemi apparentemente insormontabili. Sul fronte amoroso, invece, cercate di non essere troppo arroganti e di non pretendere sempre di avere ragione. La modestia e l’umiltà vi renderanno più amabili e simpatici agli occhi del partner.