Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 28 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un giorno perfetto per avere conversazioni serie con gli altri, specialmente i più giovani. Sarai meravigliosamente vivace. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e aumenteranno la vostra fiducia. Il tuo partner saprà come incoraggiarti proprio dove ne hai bisogno. La loro fiducia e gratitudine sono reali e presto ne avrete la prova. Gioca onestamente. Ariete, la tua impulsività aumenterà e la tua volontà sarà anche più ricettiva verso gli altri. Ora non è il momento giusto per agire per capriccio o seguire il tuo cuore.

Toro

Dovrai stabilire limiti fermi per evitare che ognuno ti dia fastidio. Pensa a te stesso. Hai i mezzi per costruire connessioni durature e il consiglio di un amico ti pagherà. Non esitare a cambiare tono per raggiungere i tuoi obiettivi. La luna farà battere forte il tuo cuore e metterà la tua mente al massimo. Toro, oggi è un grande giorno per esprimere come ti senti, per aprirti al tuo partner, migliorare la tua relazione e renderla più intensa.

Gemelli

Anche se di solito ti piace la compagnia degli altri, oggi non sei dell’umore giusto per le frivolezze. Vuoi risposte alle tue domande. Questo è un buon momento per tutto ciò che riguarda le questioni ufficiali, legali e amministrative. Tieni i piedi con i piedi per terra, soprattutto se sei invitato a cena. Gemelli, avrai tutte le possibilità di fare una buona impressione, incontrare nuove persone e ottenere il via libera per i tuoi nuovi progetti.

Cancro

Non lasciare che le persone ti usino. Attirerai molte anatre zoppe che vorranno appoggiarsi a te. Meno fretta e più riflessione ti permetteranno di ottenere il massimo da questa giornata. La tua vita amorosa sta prendendo colpi di scena sorprendenti … Imparerai molto di più se approfondisci le conversazioni con il tuo partner. Questo è il momento di mostrarti come sei. Cancro, dare l’esempio è il modo migliore per farlo.

Leone

Oggi, qualunque cosa tu faccia, la farai con attenzione, ponderazione e precisione. È un buon giorno per fare piani di viaggio impegnativi. Fuggi senza sentirti in colpa. Le parole di qualcuno vicino a te ti aiuteranno ed elimineranno i tuoi dubbi. L’amore con la A maiuscola ti sta tendendo le braccia, ma solo se ti fidi dei tuoi sentimenti. Leggere un certo sguardo ti insegnerà più di quanto pensassi. Leone, lascia il passato alle spalle e vai avanti.

Vergine

Il fatto è che oggi hai la concentrazione necessaria e l’attenzione ai dettagli renderà efficace il tuo lavoro. Fai tutto il possibile. In questo ambiente frenetico, dovrai essere conciliante e fare un po ‘di backup se vuoi che tutto vada liscio. Invece di istigare o provocare, usa l’energia intorno a te per aiutarti ad agire in modo efficace. Vergine, la buona sorte ti sorriderà. Ora è il momento di aspettare nuovi incontri. L’amore e l’armonia sono nelle tue lettere.

Bilancia

Non lasciare che gli eventi di oggi ti facciano perdere l’equilibrio. Se mantieni la moderazione, avrai il sopravvento e potresti anche fare un grande passo avanti. Saprai come guardare obiettivamente i tuoi stati d’animo per non arrabbiarti. Il tuo orgoglio ti tornerà utile qui. Il tuo partner sembra diventare esigente. Bilancia, non prendere tutto ciò che ti dicono alla lettera. Questi sono solo impulsi sconsiderati. A volte devi fare un esercizio di immaginazione. Se sei single, lavora sul tuo ottimismo.

Scorpione

Lasciati guidare dal tuo stile e dal tuo intuito perché oggi non sarai ingannato. Contatti e scambi si materializzeranno facilmente e non avrai difficoltà ad esprimere le tue idee sul lavoro. Questo è un giorno in cui sarete bravi nelle relazioni fraterne. Cerca di arrivare ad alcune intese costruttive. Scorpione, se vuoi uscirne vivo senza commettere errori, lavora sulla tua strategia e mostra un po ‘di tatto. L’azione, così come l’interazione, sarà veloce.

Sagittario

Oggi hai un forte senso del dovere e dell’obbligo, ecco perché vuoi fare le cose per bene. Concediti delle pause, poiché non ti prendi abbastanza cura di te stesso. Sagittario, i tuoi piani stanno diventando più chiari ed è tempo di prendere una decisione su un impegno a lungo termine. Sarai tentato di andartene e allontanarti dalla routine quotidiana per cercare dove l’erba è più verde quando si tratta di relazioni. Vivi nel momento!

Capricorno

Un membro anziano della famiglia potrebbe darti un buon consiglio oggi. Nel frattempo, se possibile, sarai felice di stare da solo con i tuoi pensieri e sentimenti. Non è che sei antisociale, vuoi solo un momento tranquillo per pensare a qualcosa che ti preoccupa e che vuoi risolvere il prima possibile. Capricorno, devi essere in grado di scaricare la tensione che si è accumulata. L’ideale sarebbe riprendere un’abilità artistica o creativa.

Acquario

La tua lucidità in modo da essere abbastanza utile agli altri. Non esitate a offrire la vostra opinione, la vostra visione realistica non vi deluderà. Sarai anche più comprensivo e più ricettivo alle considerazioni degli altri. Acquario, è tempo di raggiungere coloro che ti piacciono e che rispetti. La tua casa sarà al centro della tua attenzione. Stai solo pensando di apportare alcuni miglioramenti alla casa per semplificare la tua vita quotidiana, in modo da poter trovare più tempo da trascorrere con il tuo partner e uscire di più insieme.

Pesci

Oggi, una conversazione con qualcuno più anziano potrebbe avvantaggiarti finanziariamente. Dovresti essere consapevole. Dovresti mantenere un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, quindi riposa un po ‘da solo, se possibile. Non sentirti in colpa, puoi apportare modifiche. Sarai bravo con il tuo partner. Pesci, è tempo di sfruttare al meglio i piaceri che ti vengono offerti. Stai tenendo i tuoi dubbi a una distanza salutare.