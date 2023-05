Oroscopo Branko settimanale dal 3 al 9 Giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana le stelle illuminano la tua vita sociale e le tue ambizioni professionali. Sii pronto a farti notare e ad assumere il ruolo di leader. Le tue abilità di comunicazione e il tuo carisma ti apriranno nuove porte. Fai attenzione a non lasciarti coinvolgere in conflitti e mantieni la tua fiducia in te stesso.

Consigli per il Leone: