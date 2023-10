Oroscopo Branko settimanale dal 5 all’ 11 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana potresti sentire una spinta verso l’espansione e la crescita personale. L’oroscopo di Branko ti consiglia di seguire le tue ambizioni e di non temere di metterti in gioco. Amore: In amore, potresti sperimentare una maggiore passione e desiderio. Sii aperto a nuove esperienze e connessioni romantiche.Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti ricevere opportunità di crescita e sviluppo. Fai leva sulle tue abilità e sii fiducioso nelle tue capacità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, questa settimana sarai chiamato a prenderti cura dei tuoi affari finanziari e materiali. L’oroscopo di Branko ti invita a essere prudente nelle spese e a pianificare per il futuro. Amore: In amore, cerca di comunicare apertamente con il tuo partner riguardo alle questioni finanziarie. La trasparenza rafforzerà il vostro rapporto. Lavoro: Sul lavoro, concentrati sulla gestione delle risorse e dei budget. Potresti ottenere risultati positivi attraverso una pianificazione oculata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, questa settimana potresti essere più sensibile ed empatico del solito. L’oroscopo di Branko ti consiglia di ascoltare le tue intuizioni e di essere presente per coloro che hanno bisogno del tuo sostegno. Amore: Nella sfera amorosa, potresti sperimentare una maggiore connessione emotiva con il tuo partner. Dedica tempo alla relazione. Lavoro: Sul lavoro, cerca di essere comprensivo con i colleghi e di collaborare in modo armonioso. La tua diplomazia sarà apprezzata.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, questa settimana potresti sentire una spinta verso il cambiamento e la trasformazione. L’oroscopo di Branko ti invita a lasciare andare ciò che non ti serve più e a concentrarti sulle tue passioni. Amore: In amore, potresti sperimentare una maggiore intensità emotiva. Approfitta di questa energia per rafforzare il legame con il tuo partner.Lavoro: Sul lavoro, potresti essere ispirato a intraprendere nuove sfide o progetti. Segui la tua passione e fidati del tuo istinto.