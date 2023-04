Oroscopo Branko settimanale Leone dal 17 al 23 aprile 2023: previsioni di amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, dovresti mantenere le tue emozioni calde e calme, poiché in generale gli attaccamenti portano solo complicazioni nella tua vita. Goditi le tue idee nuove.

Martedì 18, i tuoi legami emotivi in questo giorno saranno alti e bassi; Quindi dovreste mantenere la temperanza e la tranquillità in tutti i vostri incontri e accordi con gli altri.

Mercoledì 19, la tua vita sarà molto impegnata e dovresti rallentare per vedere tutto più al rallentatore Approfitta delle opportunità per sfruttare i tuoi investimenti e risparmi. E ha amicizie fidate.

Giovedì 20, durante questa eclissi dovrai prendere decisioni importanti sulla tua vita e sulla necessità di imparare qualcosa di cui hai bisogno per avere successo come intendi. Questi momenti sono diversi da quelli che hai vissuto prima.

Venerdì 21, sei in un giorno per evidenziare i tuoi progetti in un modo speciale. Dovresti mantenere alto il morale e la capacità di dare agli altri la generosità che hai nel tuo cuore.

Sabato 22 è un giorno ideale per tenere il polso con te e sapere cosa vuoi veramente. Non impantanarti in affari pesanti e stanchi. Forse le idee ti vengono quando meno te lo aspetti. Divertirsi.

Domenica 23, devi pianificare tutti i tuoi affari con pazienza e fiducia. Riposati a sufficienza e prepara tutto in anticipo per la prossima settimana con calma e diligenza.