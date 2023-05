Oroscopo di oggi 17 maggio 2023, le previsioni migliori del giorno - Controcopertina

Ariete

Senza dubbio, durante il giorno sarete in uno stato d’animo piuttosto romantico. Se sei single, questo è sicuramente il momento migliore per esprimere i tuoi sentimenti a quella persona da cui sei così attratto. Ariete, ti sentirai molto meglio se rivelerai ciò che il tuo cuore porta dentro. Dovresti scrivere lettere o poesie che esprimano queste emozioni nascoste. Vedrete come le vostre parole saranno accolte con grande piacere.

Toro

È probabile che sarai molto felice di trascorrere un po ‘più di tempo con il tuo partner. In questo giorno dovresti cercare di riservarle qualche ora, solo per lei. Toro, se hai lavorato molto ultimamente, è giunto il momento per te di dedicarti ora alla tua vita amorosa. Dovresti andare al cinema, bere un buon bicchiere di vino, cucinare una buona cena … In breve, stasera dovreste entrambi rilassarvi.

Gemelli

Questa giornata sarà segnata dal ritorno all’efficienza. La tua immaginazione e il tuo entusiasmo saranno messi alla prova, permettendoti di fare nuove amicizie o trovare nuovi partner. In effetti, Gemelli, se vuoi migliorare alcune aree della tua vita, pensa che ora sia il momento perfetto per farlo. Tutti i passi che fai porteranno a risultati rapidi e duraturi, sì, se metti la costanza necessaria.

Cancro

Oggi la tua natura intuitiva dovrebbe fare miracoli. Cancro, capirai molto bene le emozioni del tuo partner. E questo sesto senso ti permetterà di aiutarla a superare nel miglior modo possibile una piccola fase difficile. Sarai particolarmente bravo in tutto ciò che ha a che fare con la psicologia. Hai sempre avuto quella speciale capacità di notare immediatamente quando qualcuno vicino a te ha bisogno di te. Anche questa volta, troverete le parole di conforto.

Leone

Probabilmente non sei un filosofo, ma la verità è che durante il giorno avrai certe inclinazioni che ti porteranno a voler rifare il mondo. Leone, ti rivolgerai a coloro che ti circondano per passare molte ore a discutere di qualsiasi cosa. E nella tua volontà di condividere le tue conoscenze con le persone che ami, potresti far luce sulle questioni che ti riguardano. Ti sorprenderai.

Vergine

Al giorno d’oggi, i problemi cardiaci potrebbero tenerti occupato. Non preoccuparti, anche se ti senti intrappolato e dipendente, sperimenterai una storia d’amore il più idealizzata possibile. Vergine, sei nel bel mezzo di una favola. Ti ispirerà nelle tue creazioni. Le comunicazioni con i tuoi amanti, amici e familiari saranno chiare, aperte e franche, oltre che calde, intime e impegnate.

Bilancia

Hai una grande giornata davanti a te. A livello professionale e anche se è sabato, avrai molte buone idee, stringerai contatti interessanti e persone verranno da ogni parte per chiederti consigli. Mentre a livello sentimentale, e se sei single, incontrerai volti nuovi e gli inviti arriveranno da ogni parte perché le persone cercheranno la tua compagnia. In breve, Bilancia, sarai un uomo / donna impegnato, ma soddisfatto.

Scorpione

Oggi il vostro magnetismo sarà al suo apice. La tua aura ti fa brillare di mille luci e illumina i tuoi progetti, le tue discussioni, le tue presentazioni professionali e il tuo contatto con gli altri. Saprai come galvanizzare il tuo pubblico. Scorpione, troverai facile arrivare dritto al punto mentre convinci i tuoi partner delle tue ambizioni. Se hai qualcosa da vendere, avrai tutto il successo del mondo, quindi provaci.

Sagittario

Oggi tutto andrà come desideri. Inoltre, Sagittario, sarai particolarmente sensibile al mondo che ti circonda e avrai fretta di venire in aiuto dei tuoi amici più cari. Ti circonderai di persone che ami e l’armonia regnerà nella tua casa. In breve, sarai la pietra angolare essenziale per portare un po ‘di calore in questo mondo di bruti. Trascorri più tempo con le persone che ami senza dimenticare di divertirti.

Capricorno

Questo potrebbe essere un giorno atipico nella tua vita amorosa. Forse una ex ragazza riapparirà per riconnettersi con te. Se hai fatto passi da gigante da quando hai rotto con lei / lui, ti sembrerà molto strano. Capricorno, sarai tentato di prestare attenzione per esaminare i sentimenti che provi per quella persona e vedere come li affronterà. Ecco perché oggi non dovresti cercare situazioni estreme, fallo di tanto in tanto.

Acquario

Per tutta la giornata di oggi, alcune delle tue attività preferite potrebbero portarti lontano da casa e dalla tua famiglia. Acquario, potresti essere invitato a un seminario sull’educazione o su un argomento che ti appassiona. È anche probabile che ti imbatti in persone che conosci e che ti piacciono particolarmente. In programma ci saranno intense discussioni su concetti filosofici. Se sei single, potresti avere un incontro molto interessante.

Pesci

Oggi potrebbe essere un giorno propizio per luci soffuse, relax, emozioni senza fuochi d’artificio… Sei in una fase piuttosto sentimentale e sei molto vicino alle persone che ti amano. Pesci, ti ritrovi a scrivere una lettera a qualcuno che hai perso di vista. Se si avvicina un compleanno, scegli un bel regalo per inviarlo. Compiacere gli altri ti renderà felice. L’importante è essere autentici.