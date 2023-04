Oroscopo di oggi 29 aprile 2023, previsioni zodiacali con classifica e voti

Scopri cosa dicono gli astri per oggi, 29 aprile 2023, e scopri quali segni zodiacali sono favoriti e quali no. Leggi le previsioni dettagliate e consulta la classifica e i voti per ogni segno zodiacale. Preparati a vivere al meglio la tua giornata grazie all’oroscopo di oggi con classifica e voti!

Classifica e voti dei segni zodiacali per oggi

Toro – 10/10 Capricorno – 9/10 Vergine – 8.5/10 Ariete – 8/10 Cancro – 7.5/10 Scorpione – 7/10 Acquario – 6.5/10 Gemelli – 6/10 Pesci – 5.5/10 Bilancia – 5/10 Sagittario – 4.5/10 Leone – 4/10

Previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Giornata particolarmente favorevole per gli Ariete, soprattutto in ambito lavorativo. Potresti ricevere una gratifica economica o una promozione inaspettata. Voto: 8/10.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro si trova oggi nella posizione più favorevole. Le stelle sono dalla tua parte, e ogni aspetto della tua vita risulta positivo e gratificante. Amore, lavoro, amicizia: tutto procede alla perfezione. Voto: 10/10.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli, la giornata potrebbe essere caratterizzata da alcuni alti e bassi. Presta particolare attenzione alle tue relazioni personali, e cerca di evitare discussioni inutili. Voto: 6/10.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro possono aspettarsi una giornata di successi e soddisfazioni in ambito lavorativo, ma anche di piacevoli sorprese in amore. Non escludere l’arrivo di una nuova persona speciale nella tua vita. Voto: 7.5/10.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i Leone, la giornata potrebbe risultare un po’ complicata. In amore, è possibile che si verifichino delle incomprensioni con il partner. Cerca di essere paziente e di ascoltare il punto di vista altrui. Voto: 4/10.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le Vergini possono aspettarsi una giornata molto produttiva, soprattutto in ambito professionale. I progetti intrapresi daranno ottimi risultati, e la collaborazione con i colleghi sarà fruttuosa. Voto: 8.5/10.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche tensione nelle relazioni sociali. Evita di prendere decisioni affrettate e cerca di ponderare ogni scelta. Voto: 5/10.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I Scorpione possono aspettarsi una giornata di media intensità. Sul lavoro, le cose procederanno senza intoppi, ma in amore potresti riscontrare qualche difficoltà. Cerca di mantenere la calma e di comunicare apertamente con il partner. Voto: 7/10.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per i Sagittario, la giornata potrebbe non essere delle migliori. Sul lavoro, è possibile che si verifichino dei contrattempi. Tuttavia, in amore e nelle amicizie, la situazione sarà più serena. Voto: 4.5/10.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I Capricorno possono aspettarsi una giornata ricca di successi e soddisfazioni. In ambito lavorativo, le tue competenze saranno riconosciute e apprezzate. In amore, vivrai momenti intensi e romantici. Voto: 9/10.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per gli Acquario, la giornata sarà caratterizzata da momenti di serenità e tranquillità. Non ci saranno particolari sorprese, ma potrai goderti una giornata senza intoppi né tensioni. Voto: 6.5/10.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci potrebbero avere una giornata di alti e bassi. In amore, sarà importante comunicare apertamente con il partner e affrontare eventuali problemi. Sul lavoro, cerca di concentrarti e di essere determinato. Voto: 5.5/10.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 aprile 2023, con la classifica e i voti per ogni segno zodiacale. Ricorda che l’oroscopo è solo una guida generale e che le situazioni individuali possono variare. Tuttavia, speriamo che queste previsioni ti aiutino a pianificare la tua giornata e ad affrontare eventuali sfide con un atteggiamento positivo. Buona giornata e buona fortuna a tutti i segni zodiacali!