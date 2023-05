Oroscopo Paolo Fox 18 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi vuoi rifugiarti a casa o nasconderti in un posto speciale. In effetti, molti Ariete preferiranno rilassarsi a casa in un ambiente familiare. Fondamentalmente, vuoi scavare in profondità ed esaminare i tuoi atteggiamenti e sentimenti su qualcosa. Uno stile di vita sedentario non fa bene. Hai bisogno di movimento. Tornare allo sport sarebbe una buona idea e recupererebbe le forze. Chi ti circonda potrebbe essere sorpreso dalle tue reazioni. Cerca di esprimere chiaramente le tue idee e controlla di esserti fatto capire davvero.

Toro

Le tue comunicazioni con gli altri possono essere più emotive e significative oggi. Quando parli con gli altri, vuoi una vera conversazione, non superficiale ed educata. Saprai come creare un’atmosfera positiva intorno a te. Sei bravo a sorprendere, Toro. Non potresti essere in una forma psicologica migliore per essere in grado di risolvere problemi spinosi e andare a fondo di esso. La tua creatività sta tendendo verso l’alto e hai meno difficoltà ad esprimerti a causa del tuo zelo emotivo. È tempo per te di esprimere i tuoi sentimenti e prendere l’iniziativa.

Gemelli

Le tue amicizie si distingueranno e saranno un fattore importante nella tua realizzazione personale. Non essere così te stesso, anche se sei convinto che ti aiuterà ad andare avanti più rapidamente. È tempo che tu riconsideri i tuoi giudizi. La tua audacia, Gemelli, ti condurrà a intensi momenti emotivi. Non controllare il tuo entusiasmo. È adatto alla situazione e può solo portarti immensa soddisfazione. Questo è il momento di dichiarare il tuo amore.

Cancro

Oggi troverete un valido supporto a settembre. Questo è un buon momento per stabilire nuovi contatti. Non saprai da dove iniziare con tutti i tuoi obblighi, quindi delega a persone che sanno cosa fare. Sarai circondato dalla gratitudine e i tuoi legami con le persone diventeranno più forti e più profondi. Le stelle accentuano la tua tolleranza per ammorbidire i bordi della tua vita emotiva. Cancro, il tuo senso di valore è in armonia con le tue relazioni con gli altri. Una grande decisione sta arrivando.

Leone

Oggi la Luna si nasconde nella tua carta e tu vuoi fare lo stesso. Accetta questo e goditi la tua solitudine. Accogliete un po’ di pace e tranquillità su cui riflettere. Leone, avrai tempo per concentrarti su un progetto personale, ma non discuterne ancora. Ti ritroverai a rivedere la tua salute e il tuo stile di vita e a lavorare su alcuni cambiamenti benefici per te. Saprai come migliorare la tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione.

Vergine

Questo è un giorno in cui le tue connessioni emotive con amici e colleghi sono importanti per te. Vuoi entrare in contatto con gli altri e sentire una sorta di legame o parentela l’uno con l’altro. Ecco perché è possibile che alcuni Vergine si sentano protettivi con un’altra persona. Buona giornata per discutere i tuoi obiettivi generali. Ti farai alcune domande e questo ti renderà più serio del solito. È un bisogno che non puoi ignorare, ma non trattenerti, rimani aperto al tuo partner.

Bilancia

Attendere la conferma ufficiale prima di prendere una decisione; Non ne sai ancora abbastanza. Stai dando il 110%, ma perderai forza se non stai attento. Impara a dire di no. Armatevi di pazienza e mantenete il sangue freddo perché oggi tutti vorranno il vostro aiuto, ma è solo temporaneo. La consapevolezza delle cose passate ti permetterà di ricominciare con il piede giusto. Non crogiolarti nei rimpianti, impara dai tuoi errori e concentrati sul presente. Il risultato nella tua vita amorosa sembra molto promettente.

Scorpione

Oggi, Scorpione, vuoi allontanarti da tutto. Vuoi liberarti dalla tua routine e sentire lo stimolo per fare qualcosa di diverso. Vuoi imparare cose nuove o cercare l’avventura e l’opportunità di incontrare persone interessanti. La giornata è piena di lezioni da imparare. Farai un’altra svolta sulla strada della comprensione. La tua vita amorosa sembra essere al top della forma e il futuro sembra roseo. È un buon momento per costruire e per le riunioni essere sempre più frequenti.

Sagittario

Oggi i vostri sentimenti sono intensi. Forse una situazione particolare ti provoca o potresti attirare qualcuno che è intenso nel tuo mondo, il che potrebbe portare a qualche conflitto. È tempo per te di risolvere un disaccordo. Sagittario, sarai in grado di trovare le parole giuste, senza distorcere nulla. Le tue amicizie si riveleranno utili per vedere la tua vita amorosa da un punto di vista positivo. Ti avvicinerai al tuo partner e sarai bravo a comunicare con lei.

Capricorno

I tuoi piani ambiziosi saranno pienamente realizzati e ti sentirai crescere e maturare. Tu, che senti costantemente che qualcuno o qualcosa ti trattiene, oggi ti sentirai libero. La tua migliore possibilità di successo è essere accomodante e pronto al compromesso. Tuttavia, le idee si uniscono e sarai tentato di agire troppo prematuramente e senza impostare il ritmo in anticipo. È necessaria un po’ di moderazione. Tenderai a ignorare le verità materiali e le limitazioni amministrative. Capricorno, sarebbe molto più utile se smettessi di farlo.

Acquario

Oggi potresti aver bisogno di mettere i bisogni di qualcun altro davanti ai tuoi desideri. Il tuo buon umore e il tuo ottimismo sono ideali per appianare i conflitti. Sei in forma e saprai come trarne vantaggio. Tuttavia, dovresti fermarti prima di essere completamente esausto. Ti sentirai più sicuro e sicuro, il che avrà un effetto positivo sulla tua vita amorosa, rendendoti particolarmente attraente. Le conversazioni fluiranno liberamente. Acquario, approfittane.

Pesci

Oggi volete la libertà di fare le vostre cose. Molti Pesci si sentiranno protettivi e affettuosi con i bambini o un partner romantico. Se ti attieni ai tuoi valori, avrai uno dei giorni più belli della tua vita, non ascoltare nessun altro. L’equilibrio della vita è più alla tua portata. Permetti a una parte di te di rimanere spensierata, senza sentirsi in colpa. Darai tutto per raggiungere il livello successivo nella tua vita amorosa. Ora è il momento di cambiare alcune abitudini obsolete.