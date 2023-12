Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Fortuna: In questa giornata, l’Ariete gode del favore di Giove, portatore di fortuna. Approfitta di questa energia positiva per affrontare nuove sfide professionali o pianificare investimenti. Amore: Le stelle suggeriscono di dedicare del tempo alla relazione. Una comunicazione aperta e onesta rafforzerà i legami affettivi.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Fortuna: Mercurio in posizione favorevole promette opportunità finanziarie interessanti per il Toro. Fai attenzione a eventuali proposte di investimento. Amore: Il dialogo è la chiave per risolvere eventuali incomprensioni. Dedica del tempo alla persona amata per consolidare il rapporto.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Fortuna: Il Gemelli è sotto l’influenza benefica di Venere, segno di crescita professionale. Sii aperto a nuove collaborazioni e progetti. Amore: Giove favorisce incontri intriganti. Single, datevi la possibilità di conoscere persone nuove.





Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Fortuna: La Luna, tua regina, è in fase positiva, portando equilibrio nelle finanze. Concentrati su risparmi e investimenti oculati. Amore: La passione è in crescita. Dedica del tempo a te stesso e alla persona amata, rafforzando i legami.