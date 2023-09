Oroscopo Paolo Fox domani 10 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Fai del tuo meglio per dare una spinta a questioni che sono diventate stagnanti. Rimetteteli in funzione e otterrete un notevole aumento delle entrate finanziarie. Cerca di non spendere oltre le tue possibilità. Puoi indulgere agli eccessi un giorno, ma se gli eccessi si ripetono nel tempo, potresti trovarti in guai molto seri. Oggi vi aspetta una giornata complicata sul posto di lavoro. Molto movimento e incrocio di problemi che complicheranno le tue attività quotidiane. Agire con buon senso.

Oggi tutto ti costerà il doppio della fatica, perché il tuo spirito non è concentrato sui tuoi obblighi ma su una questione personale che devi risolvere e non sai come. L’adulazione va quasi sempre di pari passo con le bugie, quindi fai molta attenzione a qualcuno che ti spinge ripetutamente alle stelle senza che arrivi quasi mai al punto. Durante un incontro tra amici troverai un’importante opportunità di lavoro o qualche affare interessante. È una buona occasione per decollare.

Acquario

Fai molta attenzione a non contrarre troppi debiti, perché è possibile che i tuoi livelli di reddito diminuiscano nei prossimi mesi e ti troverai in difficoltà. Oggi sarà una buona giornata per il lavoro. Se hai un incontro o ti stai preparando, hai la forza delle stelle. Approfitta per migliorare la tua posizione. Approfitta di tutto il tuo tempo, non lasciarlo semplicemente passare. Se puoi, dedicati alla famiglia e agli amici, anche se non hai molto tempo.

Pesci

I tuoi hobby possono portarti a fare una spesa imprevista oggi che può sbilanciare il tuo budget mensile. Pensaci bene prima di tirare fuori il portafoglio. È possibile che un piano interessante che avevi preparato in anticipo venga interrotto oggi. Non lasciarti sconfiggere facilmente e cerca alternative per sfruttare il tuo tempo. Se stai pianificando le vacanze, assicurati che le spese non superino il budget, perché i prossimi mesi non saranno molto prosperi.