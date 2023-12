Oroscopo Paolo Fox domani 11 dicembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Oggi è il momento ideale per concentrarti sulla tua carriera e mettere in pratica i tuoi obiettivi professionali, Leone. Non perdere tempo e agisci.

Amore: Sii aperto alle opportunità romantiche, ma non dimenticare di dedicare attenzione alla tua carriera.

Lavoro: Raggiungi nuove vette professionali grazie alla tua determinazione e al tuo impegno.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La tua mente sarà particolarmente affilata oggi, Vergine. Usa la tua intelligenza per risolvere qualsiasi problema che si presenti.