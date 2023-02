Oroscopo Paolo Fox domani 11 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Sagittario

Ti verrà presentata una questione che sembra un grosso problema. Analizza in dettaglio chi te lo pone, perché lui stesso può essere una parte molto importante di quel problema. I recenti eventi sociali hanno rafforzato la tua immagine prima degli altri. Ora cerca di mantenerlo senza troppi sforzi. Dopo tanto trambusto dovresti riposare. Una spa? Se ti piacciono i sogni, stanotte avrai una straordinaria attività onirica. Con un po’ di fortuna riuscirai a mantenere i buoni sentimenti dopo il risveglio.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Capricorno

Oggi sarà una buona giornata per negoziare, discutere o cercare accordi difficili. La tua fermezza ti darà buoni risultati che, alla lunga, faranno bene anche al campo in cui ti muovi. Un po’ di organizzazione non guasta la tua attività quotidiana, solitamente un po’ caotica. È vero che te la cavi così e non te la cavi male, ma pensa che potresti fare di meglio. L’intensità di questi ultimi giorni ti ha permeato in modo particolare, tanto da farti sentire una persona diversa da come eri di recente. Questo cambiamento si basa su sentimenti molto buoni.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Acquario

Le soddisfazioni possono arrivare oggi dall’ambito dei tuoi amici o da un’associazione a cui appartieni o frequenti. Ti sentirai a tuo agio in un gruppo perché hai bisogno di rafforzare la tua identità. Hai pensato per molto tempo che hai bisogno di una nuova casa. Potrebbe essere così, ma fate bene i conti, perché le vostre tendenze in campo economico vi costringono ad adeguare le vostre spese. Guardare al passato a volte serve come riferimento, ma in nessun caso puoi provare a ripetere gli schemi perché le circostanze non saranno mai le stesse di prima.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio Pesci

Se non è già arrivato, sta arrivando una crisi nel tuo sistema di valori o nelle tue convinzioni religiose. Non scappare da questo processo, ma non lasciarti influenzare facilmente dagli altri. Usa la tua naturale capacità di risolvere i conflitti in un confronto che sorgerà nell’ambiente familiare. Assicurati che il tuo partner sia soddisfatto, altrimenti il ​​problema si riprodurrà. Hai la tendenza a rimpiangere qualcosa che hai fatto o detto di recente a un amico. Se il rimpianto è sincero, fallo sapere alla persona coinvolta.