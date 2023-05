Oroscopo Paolo Fox domani 12 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Psicoanalizzare te stesso non è una buona via d’uscita dai tuoi problemi. Devi analizzare cosa ti sta succedendo, ma non cercare di cercare tre piedi sul gatto. Cerca di fare pace con qualcuno con cui hai litigato al lavoro per un problema minore. Dovresti essere in armonia con chi ti circonda. A volte un semplice sorriso vale più di cento promesse d’amore. Oggi avrai l’opportunità di dire a qualcuno che gli vuoi bene con un semplice gesto. Tempi di felicità.

Vergine

Devi cercare un metodo di lavoro più in linea con gli obiettivi che ti sei prefissato. Non appena provi a uccidere le mosche con i colpi di cannone, non ci riesci. Non essere troppo flessibile oggi con una persona che negli ultimi tempi ha approfittato della tua buona volontà per liberarsi delle responsabilità che corrispondono solo a lei. Nonostante il fatto che le cose non vadano molto bene intorno a te, il tuo spirito costruttivo e ottimista può aiutare a migliorare la situazione. Non esitate a dare una mano a chi ne ha bisogno.

Bilancia

La verità è quasi sempre la strada più breve da percorrere quando si tratta di risolvere problemi e oggi avrai l’opportunità di verificarlo. Mentire ti rallenta solo. La fortuna ti sorride in campo economico, e quasi senza accorgertene otterrai entrate che non ti aspettavi e che alleviano molto la tua situazione. Tuttavia, devi continuare a lavorare sodo. La stanchezza ti impedirà di dare tutto quello che hai dentro oggi, ma ci saranno più occasioni per dimostrare che puoi farti carico di responsabilità importanti, non scoraggiarti.

Scorpione

La sincerità è essenziale nella relazione. Se inizi a nascondere cose poco importanti puoi raggiungerne altre più importanti senza accorgertene. Quando fai il punto su quello che stai facendo, tieni presente un lungo termine, perché se analizzi solo le ultime settimane puoi facilmente cadere nel pessimismo. Pensaci due volte prima di cambiare i tuoi rapporti professionali o commerciali, ora potrebbe sembrarti che guadagnerai molto, ma ci sono dei rischi che non contempli.