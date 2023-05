Oroscopo Paolo Fox domani 13 maggio 2023: Predizioni in anteprima su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

È tempo di negoziare e dare forma a qualsiasi transazione o progetto che hai in mente di realizzare. Dovrai definire cosa ha veramente valore nella tua vita, Ariete. Scegli ciò che viene prima per te, il materiale, l’intellettuale o lo spirituale, per definire te stesso ed esprimere le tue motivazioni e i tuoi desideri agli altri.

PAROLA SACRA: realizza

NUMERI FORTUNATI: 1, 48, 13

Toro

Le pubbliche relazioni favoriscono il tuo business o la tua comunicazione con persone molto importanti e di rango superiore al tuo. Ottima giornata per abbellire, decorare o progettare il tuo ambiente o il tuo posto di lavoro. Dedica le ore della notte al tuo partner, poiché nell’ambiente c’è romanticismo e passione. L’artistico in te viene fuori.

Gemelli

I giovani oi bambini vi daranno un nuovo modo di vedere la vita, poiché la riempiranno di gioia. Sei in un periodo socialmente attivo e molta comunicazione a livello di sentimenti. Le conversazioni con amici e familiari saranno molto piacevoli per te. Esamina i tuoi obiettivi e sarai disposto a cambiare e migliorare i tuoi atteggiamenti.

Cancro

La fortuna ora è dalla tua parte. L’amore dirà presente se non hai un partner. Ti sei impegnato nel tuo lavoro e questo sforzo non passerà inosservato ai tuoi superiori. Molto presto vedrai i frutti del tuo eccellente lavoro. Qualcuno molto vicino ti darà qualcosa che ti piacerà molto. Ringrazia l’Universo per tutte le benedizioni che ricevi ogni giorno.