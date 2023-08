Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo sarà uno dei segnali più positivi di oggi perché saprete godervi momenti di pace e felicità, ma senza staccare dalla realtà. È un grande giorno per l’amore, sia esso familiare, sentimentale o di qualsiasi altro tipo, per vivere momenti meravigliosi anche se alla fine questi non finiscono in niente di solido.

Vergine

Oggi Mercurio, il tuo pianeta dominante, sarà afflitto dall’utopico e nebuloso Nettuno e non sarà una giornata molto buona per te. Avrai la sensazione che tutto ciò che stai facendo o costruendo, da un lato, venga annullato dal destino dall’altro. Sarà difficile per te vedere le cose come realmente sono, rilassati.

Bilancia

Anche se state trascorrendo dei giorni davvero piacevoli e felici, ciò non vi impedirà di essere assaliti da ogni tipo di preoccupazione o preoccupazione per il futuro a breve o medio termine, legati al lavoro o a questioni finanziarie, anche se a quanto pare ci sono non ci sono ragioni per questo.

Scorpione

Oggi devi stare particolarmente attento al denaro e ai tuoi beni materiali, soprattutto se ti parlano di un affare che ti dà la sensazione che sia la cosa migliore che ti sia stata offerta nella tua vita, o se quell’offerta arriva da uno dei persone che apprezzi di più, perché anche se tutto è vero finirà per andare storto.