Oroscopo Paolo Fox domani 16 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La tua eccessiva preoccupazione per l’ordine e la tua rabbia costante per la mancanza di serietà degli altri possono creare una pessima immagine per te. Sii un po’ più flessibile. Le decisioni che affronti oggi devono essere prese da te, senza fidarti affatto degli altri. Hai le conoscenze e il polso per fare le cose a modo tuo. La salute continua ad essere tra le vostre principali preoccupazioni come lo è stata per molto tempo. Cerca di prenderti cura di te stesso in modo che, a poco a poco, ti dimentichi del disagio.

Fuggire dall’indecisione, è uno dei maggiori problemi in questo momento. Per superare la brutta fase della tua vita che stai attraversando, hai bisogno di più determinazione. La giornata di oggi annuncia un burrascoso incontro con il tuo capo o un insegnante. Se hai ragione, difenditi anche al di sopra delle gerarchie. Oggi ti verrà presentata una situazione sconcertante alla quale non saprai come reagire. Ascolta la tua solita intuizione, le stelle ti daranno la chiave.

Bilancia

Stai attraversando una piccola fase di transizione nel tuo ambiente di lavoro, in cui è molto importante che tu cerchi di apprendere tutte le nuove regole il prima possibile. Va bene aiutare a migliorare certe situazioni ingiuste, ma cerca di scappare, soprattutto oggi, dalle battaglie perse prima, o ti deprimerai. Le spese degli ultimi giorni saranno annotate alla fine del mese. Devi dire di no a una proposta perché la tua situazione finanziaria è delicata ma non disastrosa.

Scorpione

Sarà facile che oggi tu possa sbagliare in una decisione in materia di lavoro; Cerca di consigliarti nel migliore dei modi prima di firmare qualcosa di molto importante. Lasciarsi trasportare dalla furia oggi ti porterà più problemi che possibili benefici. Cerca di moderare la tua rapidità e conta fino a dieci prima di reagire. Un giorno molto appropriato per le conquiste. Muovetevi in ​​ambienti favorevoli alle conversazioni facili e potrete entrare in contatto con persone dell’altro sesso.