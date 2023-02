Oroscopo Paolo Fox domani 16 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Ariete

Al lavoro ti consiglio di mostrarti più utile e di mettere buona volontà per risolvere i problemi in sospeso. Sarà anche un buon momento per iniziare una dieta e recuperare il ritardo con trattamenti medici, sanitari ed estetici.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Toro

Ora sarete considerati più che mai tra la gente. Ti sentirai molto felice se riuscirai ad esprimere ciò che senti e mostrare il tuo amore, anche con piccoli gesti. E sii preparato perché c’è la possibilità che troverai un nuovo amore tra il tuo gruppo di amici.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Gemelli

I tuoi parenti saranno più esigenti e richiederanno la tua presenza per risolvere tutti i tipi di alterchi domestici. Anche se all’inizio ti infastidisce, passare più tempo a casa ti stabilizzerà emotivamente. Cogli l’occasione per scaricare le energie ordinando e pulendo.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio Cancro

Stimolerà il tuo intelletto e la tua comunicazione, quindi considera di seguire un corso che trovi interessante. Potresti anche ricevere buone notizie dall’estero o visite da parenti. Organizza bene la tua agenda per evitare di dimenticare.