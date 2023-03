Oroscopo Paolo Fox domani 16 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo Sagittario

Se soffri di insonnia, cerca di cenare presto e in quantità moderate. Una cena abbondante prima di coricarsi non ti renderà più facile addormentarti. I soldi arriveranno inaspettatamente nelle tue tasche e ti solleveranno un po’ dalle ristrettezze economiche che hai subito fino ad ora. Preoccupati un po’ di più per la tua famiglia. La tua fedeltà nel campo dell’amore è fuor di dubbio. Tuttavia, questo non è sufficiente affinché una relazione sia forte, devi fare un po’ di più da parte tua per rompere la routine.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo Capricorno

Questi sono tempi di inizio di nuove relazioni. Le opportunità possono anche esserti presentate in coppia e questo ti creerà problemi al momento di decidere. Vivi al massimo senza pensarci due volte. I problemi degli altri, soprattutto i litigi di coppia, non sono affari tuoi. Se partecipi, perderai un po’ di amicizia. La tua salute è minacciata dall’eccesso di attività. La tua ossessione per la perfezione ti impedisce di acquisire la velocità di cui hai bisogno in questo periodo dell’anno. Senza trascurare la tua meticolosità e esserne consapevole, trascura alcuni errori.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo Acquario

Definisci bene i tuoi prossimi obiettivi professionali e cerca di rompere con i vizi acquisiti negli ultimi anni nel tuo modo di lavorare. Guadagnerai di più quindi impiegando più ore. Nonostante in passato ti abbia aiutato molto, una persona più grande di te sta cominciando a essere un ostacolo nel tuo sviluppo. Sembra che volesse trasformarti in un’immagine fedele di se stesso. L’intuizione è un ottimo strumento in quasi tutti gli aspetti della tua vita, ma deve essere accompagnata da una certa dose di cautela quando si tratta di essere pienamente coinvolti nelle avventure.

Oroscopo Paolo Fox 16 marzo Pesci

La maturità che hai raggiunto attraverso le ultime esperienze vitali che hai vissuto ti fa affrontare la vita con più umiltà. Inizi a essere una persona migliore. Non dare nulla per scontato oggi di fronte a una situazione che sembra non avere via d’uscita. Troverai la soluzione rivedendo ciascuno dei dettagli, anche quelli che sembrano più difficili da mettere in discussione. L’azione ti circonda. Sembra che il mondo abbia schiacciato l’acceleratore senza preavviso e tu abbia avuto appena il tempo di allacciarti la cintura di sicurezza. La vita diventa interessante.