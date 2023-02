Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Sagittario

Dovresti stare molto attento con le questioni di denaro oggi, soprattutto se devi svolgere una grande operazione commerciale o correre un rischio significativo. Le cose non sono come sembrano e anche se ti senti al sicuro e pensi di avere tutto sotto controllo, non smettere di prendere precauzioni o essere molto prudente.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Capricorno

Oggi il vostro pianeta dominante, Saturno, sarà molto potente e ciò vi porterà fortuna o farà sì che i vostri sforzi diano i frutti sperati in campo lavorativo, economico e sociale. Non aspettarti nulla dalla fortuna, ma potrai raccogliere tutto ciò che semini, anche di più; o anche quello che hai seminato molto tempo fa.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Acquario

Con te tutto tende ad andare al contrario perché oggi sarà una giornata difficile per quasi tutti gli altri segni, invece nel tuo caso sarà il contrario e remerai a favore del vento sia nelle questioni lavorative che nei rapporti sociali. o amore. Avrai anche fortuna quando si tratta di prendere iniziative o fare nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Pesci

Dovresti fare del tuo meglio per non distinguerti o attirare l’attenzione, sia nel tuo lavoro che nel tuo ambiente sociale, almeno oggi. Non ci sarà energia buona nell’ambiente e potresti arrabbiarti o anche peggio da dove meno te lo aspetti. È un giorno ideale per passare inosservati e lasciare che gli altri si schiantino.