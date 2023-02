Oroscopo Paolo Fox domani 2 febbraio 2023: incredibili astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Leone

I tuoi istinti creativi sono orientati a farti conoscere in qualche modo. Il tuo desiderio di esplorare ciò che non hai provato potrebbe causarti problemi se non stai attento. Manifesta i tuoi talenti in diversi modi o forme di espressione. Disegna, scrivi, dipingi, balla, canta, esprimi te stesso. Chiave del giorno: Creatività. Numeri fortunati: 3, 20, 8.Occupatevi della famiglia e dei problemi degli amici, che troveranno molto sollievo nel vostro interessamento e nel vostro eventuale aiuto pratico. Figli: concordate una linea comune con un genitore. L’INCONTRO Un Toro vi adora, ma non vuole dimostrarvelo. Un Acquario vi giudica in modo completamente sbagliato.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Vergine

Il tuo buon gusto è esaltato. Se hai qualcosa di importante da comprare o vendere, ora è il momento ideale per farlo. Il tuo potere di parola impressionerà molti. La tua astuzia e intelligenza stupiranno molti. Sai esattamente dove ti trovi per quanto riguarda i soldi. Chiave del giorno: Comunicazione. Numeri fortunati: 20, 47, 21.Avete intorno le persone giuste? Quelle che possono farvi ridere, ma anche farvi pensare e approfondire. Il nervosismo dipende un po’ dallo stato fisico e molto dallo stress mentale… e dovete capire perché. L’INCONTRO Un Cancro è molto interessato a voi, ma voi avete occhi soltanto per i nativi Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Bilancia

Prenditi cura dei tuoi soldi e non investire in ciò che non ispira fiducia. Non correre rischi per ora. Parla chiaramente con la verità, ma avendo sempre cura di non offendere gli altri. Non pretendere ciò che non hai dato. Accetta il fatto che nessuno è perfetto e che sei cresciuto attraverso i tuoi errori e le tue esperienze. Chiave del giorno: Esperienze. Numeri fortunati 214, 3, 12.L’ambizione si sposa con la capacità di vedere la realtà com’è, senza farvi illusioni o sopravvalutare gli ostacoli. Cercate di studiare tutto nei dettagli, di mettere a punto le contromosse per ogni evenienza. L’INCONTRO Il Toro può aiutarvi in qualcosa a cui tenete. Proficue le collaborazioni con Vergine, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2 febbraio Scorpione