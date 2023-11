Oroscopo Paolo Fox domani 20 novembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Sotto l’influenza di Marte, pianeta dominante dell’Ariete, oggi potresti sentirti particolarmente intraprendente. È il momento giusto per affrontare nuove sfide e perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Non temere di metterti in gioco.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La Luna in Toro ti rende più sensibile e intuitivo oggi. Prenditi del tempo per riflettere sulle tue emozioni e sulle tue relazioni. Potresti scoprire nuove prospettive che ti aiuteranno a migliorare la tua vita amorosa e familiare.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Con il pianeta Mercurio a favore, la comunicazione sarà al centro della tua giornata. È un buon momento per esprimere le tue idee e per ascoltare gli altri. La tua mente sarà acuta e pronta per apprendere nuove informazioni.





Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna nel tuo segno ti rende più empatico e intuitivo del solito. Utilizza questa sensibilità per sostenere gli altri e per affrontare questioni emotive. Potresti fare progressi significativi nella risoluzione dei conflitti.