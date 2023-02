Oroscopo Paolo Fox domani 22 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il futuro promette gioia e tranquillità nell’amore. Rimani ottimista per il futuro. Le cose transitorie ti aiuteranno ad accettare con calma l’inevitabilità della vita. Il tuo giudizio dà equilibrio alla tua vita. Hai superato molti limiti e questo ti ha insegnato come relazionarti con persone difficili e contraddittorie senza influenzarti. Numeri fortunati: 2, 8, 50.

Toro

Ora senti la voglia di divertirti, avventurarti e divertirti. Le amicizie che fai vedranno solo il tuo lato superficiale, allegro e divertente, a meno che tu non sia quello che cerca un incontro più intimo o formale. Al momento, non hai alcun interesse a vedere la vita da un punto di vista più serio. Numeri fortunati: 13, 29, 31.

Gemelli

Prenditi molta cura dei tuoi soldi. Cerca offerte migliori o attendi fino a quando non puoi fare una selezione migliore. Sii più pratico e non investire denaro in cose che serviranno solo come ornamento e finirai per votarle. Mettiti sul piano del risparmio e dell’investimento per raddoppiare il tuo reddito. Pensa più a ciò che ti si addice che a ciò che ti piace. Numeri fortunati: 7, 23, 42.

Cancro

Preparati per i cambiamenti positivi futuri essendo più flessibile. Adattati per il momento agli eventi e agli avvenimenti che si manifestano intorno a te. Ciò che è buono per te non è necessariamente buono per gli altri. La tua parola avrà potere. Devi fare molta attenzione a ciò che dici e consigliare i tuoi amici o familiari. Numeri fortunati: 15, 30, 6.

Leone

Il viaggio via mare o via terra è ora molto ben previsto e favorisce notevolmente le tue relazioni personali e professionali. I tuoi legami emotivi sono rafforzati oggi e ti sentirai più attaccato al tuo partner. Nuove amicizie entrano nella tua vita, alcune delle quali un po ‘strane, strane, ma brave persone. Numeri fortunati: 12, 10, 27

Vergine

Segui e ascolta i consigli, Vergine. Questo ti darà più sicurezza e stabilità emotiva, che renderà la tua vita più facile. È meglio essere uno del gruppo che voler fare tutto da soli. Ricorda, prima di essere coinvolto in qualsiasi progetto importante nella tua vita, cerca il sostegno o il sostegno di coloro che condividono con te la vita quotidiana. Numeri fortunati: 23, 49, 8

Bilancia

Evita la speculazione e trova nuovi metodi per recuperare o aumentare il tuo reddito. Molti dei tuoi disaccordi e tensioni provengono dal lato del denaro o delle finanze nella tua casa. È tempo di fare un fronte unito in cui tutti capiscano e cooperino, in modo che non ci siano incomprensioni con il tuo partner o la tua famiglia. Numeri fortunati: 8, 6, 20.

Scorpione

Ora sei molto sicuro di ciò che vuoi, Scorpione. Il coraggio e la perseveranza sono e saranno per voi le vostre armi migliori per andare avanti e riuscire in ciò che proponete. Le tue relazioni personali migliorano se eviti di aggiungere più discordia a ciò che è successo. State tranquilli, non dovete difendere le vostre azioni. Numeri fortunati: 7, 20 1.

Sagittario

Tutto ciò che ha a che fare con le relazioni familiari e le esperienze della tua infanzia che hanno lasciato tracce e che di volta in volta vengono a galla si intensifica. Non lasciare che i commenti degli altri influenzino il tuo modo di pensare. Tutto ciò che ti circonda ti influenza notevolmente. Circondati di cose positive che danno colore alla tua vita. Numeri fortunati: 10, 5, 3.

Capricorno

Fai la tua parte senza esagerare. Ti sembra che non importa quanto duramente lavori e provi, non è mai abbastanza e c’è sempre altro da fare. Non lasciarti travolgere da tutto questo, né cerchi di accontentare tutti, quando ancora non hai tempo per te stesso. Per favore, prima te stesso, Capricorno. Numeri fortunati: 16, 5, 4.

Acquario

Dovrai fare alcune concessioni e favori per recuperare personalmente il terreno perso. Hai molta energia, Acquario, e la volontà di fare le cose a modo tuo. Fai buon uso del tuo fascino e dei tuoi molteplici talenti. La tua indipendenza ha un prezzo e ora ti stai rendendo conto di quanto ti è costato. Numeri fortunati: 11, 5, 14.

Pesci

Ora inizia un nuovo capitolo, una nuova fase della tua vita che devi iniziare con il piede giusto, pieno di coraggio e fiducia che la forza Universale è sempre con te e ciò che accade farà parte del piano divino dell’Universo per te. Cambia gli atteggiamenti fatalistici e pessimisti in modo che entri la luce, le cose belle per la tua vita. Numeri fortunati: 8, 4, 18.