Oroscopo Paolo Fox domani 26 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un grande giorno se devi persuadere o convincere qualcuno di qualcosa. Con la tua energia, potresti spostare le montagne. Detto questo, non alzare troppo l’asticella. L’atmosfera sarà chiaramente cerebrale, le idee voleranno in tutte le direzioni e lo scambio, e la mobilità e la flessibilità si adatteranno perfettamente a te. Ariete, non fare troppo affidamento sui tuoi sentimenti, in quanto possono portarti ad esagerare. Se sei single, sorgerà una situazione insolita.

Toro

La Luna ti incoraggerà oggi a fare un passo indietro e guardare da vicino i tuoi guadagni materiali in modo logico e con una mente critica più acuta. Sarà un ottimo giorno per prendere alcune decisioni sensate al fine di porre fine a un problema professionale o raggiungere un accordo con i tuoi colleghi. Toro, il tuo attuale ottimismo nella tua vita amorosa sta scatenando il caos. Il tuo fascino è in aumento ed è tempo di parlare dei tuoi piani e persuadere qualcuno. Le nuove conquiste saranno molto soddisfacenti.

Gemelli

Oggi sarai emotivamente energico e desideroso di iniziare qualcosa. Vuoi iniziare progetti o almeno iniziare una conversazione con qualcuno. Non avrai tempo per tirarti indietro, quindi dovresti agire rapidamente. Qualcosa di inaspettato busserà alla tua porta. Gemelli, dovresti pensare alle conseguenze prima di essere coinvolto e pianificare il tuo percorso. Ti poni troppe domande. Il tuo bisogno di stabilità sta aumentando e rischi di non permetterti di approfittare di tutti gli aspetti positivi della tua situazione attuale.

Cancro

Questo è un giorno in cui puoi sentirti entusiasta di qualcosa che sta accadendo dietro le quinte. In effetti, alcuni Cancro sono coinvolti in una storia d’amore infuocata ed emozionante. Gli scambi con gli altri saranno facili, ma saranno comunque superficiali, quindi non investire troppo in relazioni spensierate. Tuttavia, questa sarà una grande opportunità per fare un passo indietro e pensare ai tuoi affetti in modo logico e critico. La tua natura romantica a volte ti impedirà di discernere i tuoi veri sentimenti.

Leone

Oggi, Leone, puoi essere il leader di un gruppo di persone perché capirai rapidamente cosa è necessario e avrai la giusta energia per unificare gli sforzi degli altri. Non essere timido nel dare la tua opinione. L’arrivo di un’e-mail ti permetterà di risolvere un problema. Troverai facile discutere apertamente le cose con il tuo partner. Questo sarà essenziale e sarai in grado di trasmettere il tuo messaggio senza problemi. Naturalmente, non aspettatevi una risposta immediata.

Vergine

Oggi troverai un supporto che ti ripagherà a novembre. Questo è un buon momento per fare rete. Siete in buona forma e sarete in grado di trarne vantaggio nelle questioni pratiche. Le circostanze aggravanti finiranno sul lavoro. Puoi sentirti più ottimista e allontanarti dalle preoccupazioni quotidiane. Stai aprendo la strada, senza che la gente veda o se ne accorga. Non c’è dubbio, Vergine, che raggiungerai i tuoi obiettivi e che i bei tempi stanno arrivando.

Bilancia

Potresti essere entusiasta di qualcosa nei media, nelle pubblicazioni, nelle questioni legali o nella medicina di oggi. Perché sei desideroso di imparare ed espandere i tuoi orizzonti, Bilancia, questo è un giorno eccellente per studiare qualcosa di nuovo o finire un lavoro importante. La tua creatività sta tendendo verso l’alto e hai meno difficoltà ad esprimerti a causa del tuo zelo emotivo. È tempo per te di esprimere i tuoi sentimenti e prendere l’iniziativa.

Scorpione

Questo è un giorno eccellente per mettere in ordine i dettagli sciolti di una proprietà. Se stai conversando con altre persone, ti ascolteranno. In effetti, prenderai il controllo e guiderai la riunione. Sarai in grado di stabilire un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Finché non dimentichi di aggiungere un pizzico di umorismo alle tue parole, tutto funzionerà. Scorpione, alcune verità domestiche possono ferire le persone che ami molto facilmente.

Sagittario

Oggi ispirerai facilmente gli altri perché il tuo livello di energia è alto e sei entusiasta delle cose. In particolare, lo noterai nelle tue relazioni con partner e amici intimi. Saranno pronti a saltare sul carro o unirsi alla tua squadra. Sagittario, c’è qualcosa di preoccupante nella relativa calma che regna sulle tue relazioni strette. Ma le tue preoccupazioni sono probabilmente infondate. Saprai se questo è il caso la prossima settimana.

Capricorno

Questa sarà una giornata produttiva per te, senza dubbio. Qualunque cosa tu faccia oggi, la farai con coraggio e fiducia, il che impressionerà i tuoi colleghi e chiunque altro con cui sei coinvolto. Puoi usare la tua grande energia per beneficiare qualcuno. Ricordate, chi semina, miete. Sarai più comprensivo e più sensibile alle considerazioni degli altri. È tempo per te di avvicinarti ai tuoi cari. Capricorno, devi dare libero sfogo ad alcune delle tue emozioni.

Acquario

Questo è un grande giorno per l’attività fisica perché la tua energia è alta e divamperà con alcuni sport divertenti, anche il lavoro fisico o l’esercizio fisico. Puoi guidare o insegnare agli altri, specialmente ai bambini, in un’attività divertente. I tuoi livelli di energia ti permetteranno di muoverti verso i tuoi obiettivi personali. Organizzatevi per sfruttare al meglio questo periodo, che sarà ricco di incontri, esperienze divertenti e convivialità. Acquario, nulla durerà, ma tutto sarà divertente, quindi dovresti godertelo al massimo.

Pesci

Oggi godrete di un’atmosfera piacevole e amichevole. Sei dinamico e in questo momento hai una grande energia mentale, che, aiutata dal tuo morale, ti permette di mettere a punto i tuoi piani. Preferite la complicità alle lotte di potere. Pesci, avrai un grande successo quando si tratta di stabilire relazioni soddisfacenti nella tua vita. La fantasia sarà molto presente e il mondo sembrerà più leggero, più mobile e più scintillante a tutti.