Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore, Lavoro, e Fortuna: Per l’Ariete, questa giornata si preannuncia ricca di energia. Sul fronte amoroso, potrebbe esserci qualche tensione, ma nulla che non possa essere superato con un dialogo sincero.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Riflessioni e Decisioni: Il Toro si troverà di fronte a scelte importanti. È un momento propizio per riflettere su ciò che veramente conta e prendere decisioni che influenzeranno il futuro.

Gemelli(21 Maggio – 20 Giugno)

Comunicazione e Socialità: I Gemelli godranno di un’ottima capacità comunicativa. Le relazioni sociali saranno al centro, con possibilità di incontri interessanti.





Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Emotività e Introspezione: Cancro, una giornata per guardare dentro di sé. Emotività in primo piano, ma anche la possibilità di risolvere questioni irrisolte.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Energia e Carisma: Il Leone sarà pieno di energia. Ottimo momento per far valere le proprie idee sia in ambito lavorativo che personale.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Organizzazione e Dettagli: La Vergine dovrà concentrarsi sui dettagli. È un giorno ideale per pianificare e organizzare i prossimi passi.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Equilibrio e Armonia: La Bilancia troverà un equilibrio perfetto tra vita professionale e personale. Momenti di tranquillità e armonia predomineranno.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Passione e Mistero: Lo Scorpione sarà avvolto da un’aura di mistero. Passione in amore e determinazione sul lavoro saranno i suoi punti di forza.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Avventura e Espansione: Il Sagittario sentirà il bisogno di espandersi e esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Responsabilità e Ambizione: Il Capricorno dovrà affrontare le sue responsabilità con rinnovata ambizione. È un momento ideale per impostare nuovi obiettivi.

Aquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Innovazione e Creatività: L’Acquario sarà invaso da idee innovative. Creatività e originalità saranno i suoi migliori alleati.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Sogni e Intuizione: I Pesci troveranno una forte connessione con i loro sogni e la loro intuizione. Ascoltare il proprio intuito sarà fondamentale.

Ogni segno zodiacale sperimenta la sua unica giornata di trasformazione. Paolo Fox, con le sue previsioni, ci guida a interpretare e sfruttare al meglio le energie astrali.