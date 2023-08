Oroscopo Paolo Fox domani 27 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leone

Il fine settimana inizierà in modo decisamente favorevole per te, con una giornata in cui vivrai momenti di grande felicità con le persone che ami e sentirai come i tuoi sogni, o molti di essi, si stanno realizzando in un’atmosfera dominata dall’illusione e ottimismo. Fortunato in amore.

Vergine

L’influsso benefico del Sole, in transito nel vostro segno, vi aiuterà, anche se inconsciamente, ad avere uno stato d’animo più positivo e a vedere con un po’ più facilità le soluzioni ai problemi. In questi giorni godrai di un ruolo un po’ più importante tra le persone intorno a te.

Bilancia

Un aspetto armonioso tra il Sole e la Luna vi regalerà una giornata caratterizzata da grande armonia e felicità nella maggior parte dei momenti, un ottimo fine settimana per coltivare le vostre relazioni più intime, sia del partner che della famiglia, dei figli o degli amici più stretti, ideale per risolvere vecchi rancori.

Scorpione

L’influenza di Saturno, molto importante per il tuo destino in questo momento, ti costringerà, che tu lo voglia o no, a prendere le cose con più calma, a controllare o incanalare la tua grande passione e impulsività e a lasciare agire il lato più razionale, ma ti sentirai come un leone in gabbia.