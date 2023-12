Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: Il rapporto con il partner è stabile, ma è importante mantenere l’equilibrio tra autonomia e condivisione.

Lavoro: Le sfide sul lavoro possono essere superate con pazienza e determinazione. Non demordere.

Salute: La tua salute è in buona forma, ma evita eccessi alimentari. Prenditi cura del tuo corpo.





Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Il romanticismo è nel tuo destino. Dedica del tempo speciale al tuo partner e rafforza il legame.

Lavoro: Sul lavoro, l’organizzazione è fondamentale. Organizza le tue attività per massimizzare la produttività.

Salute: Fai attenzione a non trascurare il riposo. Una buona notte di sonno è essenziale per la tua vitalità.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: La comunicazione è chiave nei rapporti amorosi. Parla apertamente dei tuoi sentimenti per evitare incomprensioni.

Lavoro: Sul fronte professionale, mantieni un atteggiamento positivo. Le tue idee creative possono portare a grandi successi.

Salute: Fai esercizio regolarmente per mantenere la forma fisica e il benessere mentale.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: Sei in una fase di introspezione. Prenditi il tempo per riflettere sui tuoi sentimenti e sulle tue relazioni.

Lavoro: Concentrati sulla tua crescita professionale. Puoi raggiungere i tuoi obiettivi con determinazione.

Salute: La tua salute è in generale buona, ma non trascurare il benessere emotivo. Trova modi per rilassarti.