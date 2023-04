Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 3 aprile 2023: hai letto gli astri su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

ARIETE

Anche se normalmente guadagni abbastanza per vivere bene, Ariete, alcune spese impreviste e il fatto che sei stato un po’ uno spreco ogni giorno ti stanno facendo pagare il pedaggio. Oggi la tua economia potrebbe zoppicare e tu sei piuttosto di cattivo umore. Da lì forse vedi già tutto nero, quando in realtà non esiste niente del genere. Sono le circostanze che alterano il tuo stato d’animo e ti fanno percepire tutto in una luce negativa. Rallegrati, perché tra pochissimo tempo avrai di nuovo i soldi in tasca e tutto ti sembrerà molto più facile, Ariete. Gestisci bene te stesso ogni giorno e non affrontare di nuovo stupidamente quei problemi. Non ne hai bisogno. Inizia anche oggi a pensare di non essere così generoso.Condividere le spese con il tuo partner o con i tuoi amici è la cosa più normale del mondo e dovresti impararlo.

TORO

Questo ragazzo da cui sei così attratto non va oltre te, Toro, è interessato a te, ma a volte sei troppo intenso. Ti lanci troppo nell’amore, vuoi correre molto ogni giorno e a volte queste cose devono rallentare. Ti possono succedere due cose, che nella fretta di andare avanti non misuri con precisione i valori di chi hai al tuo fianco e anche che fai dei passi di cui poi potresti pentirti. Prova oggi a vivere più lentamente, godendoti ogni momento, perché ogni cosa ha il suo fascino e molto di più in amore. Oggi può essere un ottimo giorno per iniziare a lavorare quotidianamente con questa nuova filosofia, Toro. Sarai stupito di vedere i buoni risultati che ti dà con quella persona che seiRisponderai meglio se non ti senti sotto pressione.

GEMELLI

Devi apportare alcuni cambiamenti nella tua routine quotidiana oggi , Gemelli, il tuo corpo e la tua mente lo chiedono a gran voce dopo una fase abbastanza intensa. È probabile che tu non abbia affrontato bene certe situazioni. Stai vivendo una certa monotonia e ti stai adattando, ma devi fare esattamente il contrario. Avete una grande visione del futuro e quello che dovete fare è uscire dalla vostra zona comoda e mettervi al lavoro sui temi che tra pochi giorni, dopo questa Settimana Santa, saranno in primo piano. Se lo fai, ti porterà grandi benefici. Oggi un’amicizia del passato può riapparire nella tua vitae ti sentirai molto felice ogni giorno con questo contatto, Gemelli. Se qualcuno in particolare ti viene in mente durante la lettura di questo, fai il primo passo, invia loro un piccolo messaggio.

CANCRO

Sei troppo consapevole ogni giorno di quelli che ritieni siano i tuoi obblighi, Cancro, ti imponi più cose di quelle che ti spettano e finisci per dimenticarti di te stesso e dei tuoi bisogni. Se ti senti stressato oggi è per questo motivo. Hai anche bisogno di un momento di relax per disconnetterti, parlare con le persone. Sei molto comunicativo e quando entri in quel circolo chiuso ti mancano i becchi, le lunghe chiacchiere con i tuoi amici, le risate con la tua gente o le chiacchiere con quel gruppo che ti fa dimenticare i tuoi dispiaceri. Oggi puoi iniziare facendo un po’ di questo e anche dare alla tua relazione sentimentale un po’ di marcia, Cancro, ne ha bisogno. Oggi due cose sono importanti:organizzatevi in ​​modo che tutto funzioni nel miglior modo possibile e rimanete connessi con il mondo.