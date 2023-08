Oroscopo Paolo Fox domani 30 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi sarà un giorno in cui la tua testa andrà da una parte e il tuo cuore andrà dall’altra. Sai perfettamente da che parte devi andare affinché le cose vadano come vuoi, ma a volte oggi il tuo cuore e i tuoi impulsi si rifiuteranno di obbedirti e cercheranno la loro strada, ma non dovresti lasciare che ciò accada.

Vergine

Ti senti incatenato a una serie di circostanze, incatenato a una serie di regole e a uno stile di vita. Ma anche se molte volte ti senti sopraffatto, come ti succederà oggi, è proprio questo che ti porterà al successo a lungo termine. Quello che ti succede è che in questo momento vedi solo il sacrificio ma non il frutto.

Bilancia

Questi ultimi giorni del mese saranno segnati da una serie di influssi planetari un po’ negativi e nel vostro caso subirete un tradimento o una delusione da parte di un amico che apprezzavate molto. Non c’è dubbio che sarà doloroso per te, ma allo stesso tempo è una grande fortuna, perché qualcuno che non ti soddisfa se ne andrà.

Scorpione

Sei profondamente intuitivo e oggi può essere favorevole per te lasciarti trasportare dagli impulsi e dal tuo cuore. Se una forza quasi irresistibile ti porta, quasi ti trascina, a prendere una certa decisione o a correre un grosso rischio nel tuo lavoro o nelle tue finanze, dovresti ascoltarla e tenerne conto, anche se la ragione dice di no.