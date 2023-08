Oroscopo Paolo Fox domani 30 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Come il giorno prima, gli influssi astrali vi consigliano di agire con prudenza in tutte le questioni che hanno a che fare con il denaro, e questo vale anche se siete in affari o dovete fare un investimento importante. Adesso devi pensare molto alle cose prima di farle, ma alla fine andrà tutto bene.

Capricorno

Presto vedrete il frutto dei vostri sacrifici e sforzi, la luce alla fine del tunnel, almeno c’è qualcosa di molto importante che realizzerete nel prossimo futuro, legato alle vostre ambizioni professionali o materiali. In questi anni avete seminato molto, ma si avvicina il momento di raccogliere finalmente un raccolto abbondante.

Acquario

Oggi, come ieri, la Luna transita nel vostro segno e il suo influsso vi porterà fortuna perché aumenterà il vostro intuito e potenzierà il vostro magnetismo, sia nel lavoro e nelle faccende mondane che nella vostra vita intima. Godrai di una giornata fortunata o almeno sentirai che tutto sta andando secondo i tuoi desideri.

Pesci

Hai una grande capacità di rendere felici le persone intorno a te o di donare pace, il tuo sesto senso ti dice sempre come aiutarle a risolvere i loro problemi o alleviare le loro sofferenze. Tuttavia, è molto più difficile per te accedere a quella felicità, la vita è molto più ingrata o difficile per te, come vedrai oggi.